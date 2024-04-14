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Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48992
Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
Отправлено: 14.04.24 - 15:28
- Хорошие новости по расследованию пыток наконец-то есть! Мое дело передано в генеральную прокуратуру РК. Два сотрудника специально командированы в Алматы, чтобы довести начатое до логического конца. На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции, - написал Викрам Рузахунов.
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Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:28
А какова судьба в колониях тех, кто признан виновным в организации / участии в январских событиях? А там есть весьма внушительные приговоры.
Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева; и за рассылку видео о событиях в Алматы, то есть за распространение видеороликов, и так находящихся в свободном доступе. Отбывает наказание у нас в Костанае, в учреждении №38.
Дошло уже до того, что на него завели новое уголовное дело якобы за злостное неповинование сотрудникам учреждения №38. Когда полиция Костаная обратилась в суд за санкционированием его ареста, суд указал - "в постановлении указано семь нарушений только от 06.12.2023г. Данное обстоятельство свидетельствует о предвзятом отношении к осуждённому Карагасекову А.Т., а также вызывает сомнения в причастности к их совершению. Все указанные нарушения совершены в безопасном месте или в отдельной камере ДИЗО".
Но несмотря на факты, ранее установленные судом, его продолжают прессовать. Хотят к шести докинуть ещё, а то 6 то мало...
То есть налицо явная ангажированность правоохранителей к ранее осуждённым фактически по политическим мотивам. На моё обращение Генпрокуратура РК ответила - у нас не было и нет политических заключённых. Ну-ну. А то же мы не знаем, где живём...
На днях суд должен был быть по докидыванию ему ещё срока в Костанае. Не состоялся. Конвой не смог доставить его из СИЗО на заседание суда. Тот отказался принимать участие в этом шопито.
Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева; и за рассылку видео о событиях в Алматы, то есть за распространение видеороликов, и так находящихся в свободном доступе. Отбывает наказание у нас в Костанае, в учреждении №38.
Дошло уже до того, что на него завели новое уголовное дело якобы за злостное неповинование сотрудникам учреждения №38. Когда полиция Костаная обратилась в суд за санкционированием его ареста, суд указал - "в постановлении указано семь нарушений только от 06.12.2023г. Данное обстоятельство свидетельствует о предвзятом отношении к осуждённому Карагасекову А.Т., а также вызывает сомнения в причастности к их совершению. Все указанные нарушения совершены в безопасном месте или в отдельной камере ДИЗО".
Но несмотря на факты, ранее установленные судом, его продолжают прессовать. Хотят к шести докинуть ещё, а то 6 то мало...
То есть налицо явная ангажированность правоохранителей к ранее осуждённым фактически по политическим мотивам. На моё обращение Генпрокуратура РК ответила - у нас не было и нет политических заключённых. Ну-ну. А то же мы не знаем, где живём...
На днях суд должен был быть по докидыванию ему ещё срока в Костанае. Не состоялся. Конвой не смог доставить его из СИЗО на заседание суда. Тот отказался принимать участие в этом шопито.
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:47
В общем, организаторы этого всего пополучали условно.
А простые граждане, которые выступали на этой волне, например, на площади в Павлодаре, и высказавшие всё, что думают, получили шесть лет лишения свободы максимально безопасности, сами ничего не громившие, особо ничего не натворившие. И не условно получили.
Но их всё равно дальше продолжают прессовать, но уже в колониях.
А Генпрокуратура чушь пишет про наше правовое государство (в общем, порой сильно подташнивает от такого "нового Казахстана", полностью скопированного в этом отношении под кальку со старого).
А простые граждане, которые выступали на этой волне, например, на площади в Павлодаре, и высказавшие всё, что думают, получили шесть лет лишения свободы максимально безопасности, сами ничего не громившие, особо ничего не натворившие. И не условно получили.
Но их всё равно дальше продолжают прессовать, но уже в колониях.
А Генпрокуратура чушь пишет про наше правовое государство (в общем, порой сильно подташнивает от такого "нового Казахстана", полностью скопированного в этом отношении под кальку со старого).
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37653
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:54
Наши казахи конечно, обложались по полной, опозорились на весь мир..
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 267
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 16:53
Очень жаль что этот парень столкнулся с нашим быдлом в погонах, их нужно посадить, давать максимально большие сроки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15657
Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
Отправлено: 14.04.24 - 17:20
Не всё так просто с этим музыкантом
Что-то уж больно всё красиво сходится
Разгар подавление бунта
Ничего не понятно
Кнбшники якобы находят международный след в деле бунта
Набутыливают какого-то киргиза
Тот потом утверждает что его пытали
Скандал
И потом этот киргиз музыкант становится какими-то амбасадором организации по правам человека в Киргизии
Красивая история
Но мне больше кажется что всё это паста
Ведь главный итог скандала с этим музыкантом какой?
Распался главный аргумент Токаева про 20 тыс террористов (ваххабитов) которых готовили в горах в том числе и в Киргизии
Получается токаев отдал приказ стрелять по обычным людям которые вышли свергать власть возмутившись ценой на газ?
А кто магазины и аэропорты громил? Кто громил все акиматы по стране? Кто оружие раздавал? Кто это оружие вообще додумался взять в охотничьих магазинах? Кто оружие в КНБ взял? Кто тайники и схроны делал в горах?
Кто согласовал все движения через соц сети? Кто завозил людей из деревень в города (я сам очевидец, лично общался на площади с титушками уголовной наружности которые признавались что приехали в Костанай за три дня до бунта, сняли квартиру)
Кто их пропускал если якобы были блокпосты выставлены? Ведь ехали они целыми автобусами?
Кто ими командовал, кто на площади их заводил и курировал?
Вопросы
Сейчас вот мы узнали что в Алмате заводили всех титушки из банды дикого Армана а тот в свою очередь агент КНБ за что осудили его руководителя из 5 отдела вроде бы а его курировал якобы сам Абиш племянник Назера получивший 8 лет условного срока))
Он якобы и дал команду КНБ уйти из своего же штаба и сдать титушкам оружие из департамента
Значит это уже никакой ни народный бунт а заговор элит с целью....пока что остановмся на том что с целью свержения Токаева (причем никто этого не требовал в январе и в Астане где и сидел токаев ничего не происходило что странно)
Народный бунт выглядит как беспорядочная череда драк толпы и полиции
Что у нас было? Через чаты народ стянули на площадь где уже стояли титушки. Те абсолютно грамотно обучали людей прямо там же на площади как бить ОМОН
Прыгвешь на щит космонавту, он под тяжестью щит бросает и тут уже слева и справа омоновца бьют наши (это рассказывали мне на площади эти титушки)
Также титушки потянули народ ходить кругами вокруг акимата собирая зевак
Такого при народных бунтах не бывает
Это уже согласованность а любая согласованность означает что у толпы есть командиры, а откуда они вылезли? И где они сейчас? Осудили только каких-то щеглов кидающих кирпичи в ОМОН и одного "кофейного стаканчика" который курировал протест через чат телеграм
Причем осудили и тут же выпустили по амнистии и он ещё (вдумайтесь нигде такой демократии нет) и он ещё участвовал в выборах в парламент))))
Умора и цирк)
Человек призывал бить полицейских а потом ни в чем не бывало этот человек хочет быть депутатом от области.
Тоесть народный бунт это фейк
Был согласованный заговор а народ выступил просто инструментом
Но при этом токаева раз за разом подставляли,предоставляя ему странную информацию делая из него злодея
Так вот и этот киргиз подозрительный
Ни один гос канал в тот момент без согласования с АП а те без КНБ не могли ничего выставить особенно показав этого якобы террориста котрый потом тут же признался что его пытали (в таких случаях при ошибках, вообще то все концы в воду опускают и этот киргиз бы из СИЗО не вылез а он вылез и ещё активно интервью раздавал)
Тоесть это сделано специально
Показать народу что КНБ метут всех подряд
Подставили Токаева по сути опять же
Значит случилась какая-то подковернная интрига
Кто-то на верху сделал подляну
Узнаем мы об этом? Что было в январе 2022 на самом деле?
Надо собирать крупицы информации об этом
Жду выхода книги Даника Молдабекова "год-январь" с репортажем о бунте
Эту книгу как он пишет, негласно запретили печать и реализовывать в РК
Значит там что-то очень интересное написано)
[Исправлено: abaika95, 14.04.2024 - 18:30]
Что-то уж больно всё красиво сходится
Разгар подавление бунта
Ничего не понятно
Кнбшники якобы находят международный след в деле бунта
Набутыливают какого-то киргиза
Тот потом утверждает что его пытали
Скандал
И потом этот киргиз музыкант становится какими-то амбасадором организации по правам человека в Киргизии
Красивая история
Но мне больше кажется что всё это паста
Ведь главный итог скандала с этим музыкантом какой?
Распался главный аргумент Токаева про 20 тыс террористов (ваххабитов) которых готовили в горах в том числе и в Киргизии
Получается токаев отдал приказ стрелять по обычным людям которые вышли свергать власть возмутившись ценой на газ?
А кто магазины и аэропорты громил? Кто громил все акиматы по стране? Кто оружие раздавал? Кто это оружие вообще додумался взять в охотничьих магазинах? Кто оружие в КНБ взял? Кто тайники и схроны делал в горах?
Кто согласовал все движения через соц сети? Кто завозил людей из деревень в города (я сам очевидец, лично общался на площади с титушками уголовной наружности которые признавались что приехали в Костанай за три дня до бунта, сняли квартиру)
Кто их пропускал если якобы были блокпосты выставлены? Ведь ехали они целыми автобусами?
Кто ими командовал, кто на площади их заводил и курировал?
Вопросы
Сейчас вот мы узнали что в Алмате заводили всех титушки из банды дикого Армана а тот в свою очередь агент КНБ за что осудили его руководителя из 5 отдела вроде бы а его курировал якобы сам Абиш племянник Назера получивший 8 лет условного срока))
Он якобы и дал команду КНБ уйти из своего же штаба и сдать титушкам оружие из департамента
Значит это уже никакой ни народный бунт а заговор элит с целью....пока что остановмся на том что с целью свержения Токаева (причем никто этого не требовал в январе и в Астане где и сидел токаев ничего не происходило что странно)
Народный бунт выглядит как беспорядочная череда драк толпы и полиции
Что у нас было? Через чаты народ стянули на площадь где уже стояли титушки. Те абсолютно грамотно обучали людей прямо там же на площади как бить ОМОН
Прыгвешь на щит космонавту, он под тяжестью щит бросает и тут уже слева и справа омоновца бьют наши (это рассказывали мне на площади эти титушки)
Также титушки потянули народ ходить кругами вокруг акимата собирая зевак
Такого при народных бунтах не бывает
Это уже согласованность а любая согласованность означает что у толпы есть командиры, а откуда они вылезли? И где они сейчас? Осудили только каких-то щеглов кидающих кирпичи в ОМОН и одного "кофейного стаканчика" который курировал протест через чат телеграм
Причем осудили и тут же выпустили по амнистии и он ещё (вдумайтесь нигде такой демократии нет) и он ещё участвовал в выборах в парламент))))
Умора и цирк)
Человек призывал бить полицейских а потом ни в чем не бывало этот человек хочет быть депутатом от области.
Тоесть народный бунт это фейк
Был согласованный заговор а народ выступил просто инструментом
Но при этом токаева раз за разом подставляли,предоставляя ему странную информацию делая из него злодея
Так вот и этот киргиз подозрительный
Ни один гос канал в тот момент без согласования с АП а те без КНБ не могли ничего выставить особенно показав этого якобы террориста котрый потом тут же признался что его пытали (в таких случаях при ошибках, вообще то все концы в воду опускают и этот киргиз бы из СИЗО не вылез а он вылез и ещё активно интервью раздавал)
Тоесть это сделано специально
Показать народу что КНБ метут всех подряд
Подставили Токаева по сути опять же
Значит случилась какая-то подковернная интрига
Кто-то на верху сделал подляну
Узнаем мы об этом? Что было в январе 2022 на самом деле?
Надо собирать крупицы информации об этом
Жду выхода книги Даника Молдабекова "год-январь" с репортажем о бунте
Эту книгу как он пишет, негласно запретили печать и реализовывать в РК
Значит там что-то очень интересное написано)
[Исправлено: abaika95, 14.04.2024 - 18:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15657
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 17:25
Цитата:
Зато человек который по доказательству прокуратуры вел чат с призывами бить ОМОН спокойно выступает спойлером на выборах в парламент)))
И экспертное интервью ещё раздает апшным СМИ типа айрана и орде по разным темам)
EvilWizard:
Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева
Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева
Зато человек который по доказательству прокуратуры вел чат с призывами бить ОМОН спокойно выступает спойлером на выборах в парламент)))
И экспертное интервью ещё раздает апшным СМИ типа айрана и орде по разным темам)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1109
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 19:14
....следовало обратится ЕСПЧ ....да кто знает мы состоим в этой Аргонизации платим европейцам зарплату чтоб нас защищали от произвола правоохранительных органов.
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 19:20
Цитата:
Речь в моём комменте была о конкретном человеке, а не в целом по той ситуации января. И не о Диасе. А о павлодарце я писал, которому дали шесть лет и который сейчас у нас отбывает свой срок в учреждении №38. Как бы я написал ровно столько, сколько написал, что тут за слова впаяли реальный срок, немаленький, и строго режима. А организаторов осудили условно. Он никого не бил, ничего не разгромил, и не призывал бить полицейских, призывал их "переходить на сторону народа", не призывал к насилию. Ну вот так он оценивал ту ситуацию. За это и получил срок. Суд так и написал, что его речи на площади в Павлодаре воодушевили толпу, из-за чего та повредила автомобиль и входную группу в здании акимата. А сейчас хотят докинуть ему ещё к сроку. Состряпали новое дело, по злостному не подчинению администрации учреждения №38 Костаная. А конвой его из СИЗО в суд доставить не может (тот отказывается, о чём есть протокол заседания суда), вобщем, шапито. Об этом писал.
abaika95:
Зато человек который по доказательству прокуратуры вел чат с призывами бить ОМОН спокойно выступает спойлером на выборах в парламент)))
Зато человек который по доказательству прокуратуры вел чат с призывами бить ОМОН спокойно выступает спойлером на выборах в парламент)))
Речь в моём комменте была о конкретном человеке, а не в целом по той ситуации января. И не о Диасе. А о павлодарце я писал, которому дали шесть лет и который сейчас у нас отбывает свой срок в учреждении №38. Как бы я написал ровно столько, сколько написал, что тут за слова впаяли реальный срок, немаленький, и строго режима. А организаторов осудили условно. Он никого не бил, ничего не разгромил, и не призывал бить полицейских, призывал их "переходить на сторону народа", не призывал к насилию. Ну вот так он оценивал ту ситуацию. За это и получил срок. Суд так и написал, что его речи на площади в Павлодаре воодушевили толпу, из-за чего та повредила автомобиль и входную группу в здании акимата. А сейчас хотят докинуть ему ещё к сроку. Состряпали новое дело, по злостному не подчинению администрации учреждения №38 Костаная. А конвой его из СИЗО в суд доставить не может (тот отказывается, о чём есть протокол заседания суда), вобщем, шапито. Об этом писал.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1109
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 19:23
Цитата:
......вот Абайка ты озвучил чуток вопросов займись расследованием,а когда найдёшь ответы на свой кроссворд озвучь нам....Я думаю редакция возражать не будет...
abaika95:
вышли свергать власть возмутившись ценой на газ? А кто магазины и аэропорты громил? Кто громил все акиматы по стране? Кто оружие раздавал? Кто это оружие вообще додумался взять в охотничьих магазинах? Кто оружие в КНБ взял? Кто тайники и схроны делал в горах? Кто согласовал все движения через соц сети? Кто завозил людей из деревень в города (я сам очевидец, лично общался на площади с титушками уголовной наружности которые признавались что приехали в Костанай за три дня до бунта, сняли квартиру) Кто их пропускал если якобы были блокпосты выставлены? Ведь ехали они целыми автобусами? Кто ими командовал, кто на площади их заводил и курировал? Вопросы
вышли свергать власть возмутившись ценой на газ? А кто магазины и аэропорты громил? Кто громил все акиматы по стране? Кто оружие раздавал? Кто это оружие вообще додумался взять в охотничьих магазинах? Кто оружие в КНБ взял? Кто тайники и схроны делал в горах? Кто согласовал все движения через соц сети? Кто завозил людей из деревень в города (я сам очевидец, лично общался на площади с титушками уголовной наружности которые признавались что приехали в Костанай за три дня до бунта, сняли квартиру) Кто их пропускал если якобы были блокпосты выставлены? Ведь ехали они целыми автобусами? Кто ими командовал, кто на площади их заводил и курировал? Вопросы
......вот Абайка ты озвучил чуток вопросов займись расследованием,а когда найдёшь ответы на свой кроссворд озвучь нам....Я думаю редакция возражать не будет...
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