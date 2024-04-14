Кыргызский музыкант Викрам Рузахунов заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе январских событий в Алматы, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Фото с сайта КазТАГ

- Хорошие новости по расследованию пыток наконец-то есть! Мое дело передано в генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Два сотрудника из этой структуры специально командированы из Астаны в Алматы, чтобы довести начатое до логического конца. На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции (один из них уже признал факт пыток и насилия, второй нанимает грязных блогеров и продажных журналистов для вброса очередной порции лжи и обмана, пытается использовать своих детей и мать, грозящую устроить акцию самосожжения), - написал Рузахунов на своей странице в социальной сети.

Также он сообщил о наличии множества других потерпевших по данному делу.

- У людей постепенно просыпается сознание и в рядах потерпевших теперь уже 22 человека – тех самых, которые вместе со мной были подвергнуты жестокости и унижению со стороны правоохранительных органов – в то же время и в том же месте. Я теперь не один, как был тогда после случившегося в январе! Нас уже много! Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четырех преступников в погонах – только начало. Остальных также настигнет карма, - добавил музыкант.

Он уверен, что «от ответственности никто не уйдет».

- Нет пыткам, нет насилию!!! Верховный суд на стадии изучения гражданского дела по иску к МВД – пока молчит. Возможно, все события взаимосвязаны и теперь они думают над тем, какие ошибки допустили их коллеги из районного и городского судов Астаны. Требование было – принести официальные извинения за пытки и распространение ложной информации. А теперь в деле появились дополнительные доказательства! Следствие продолжается, - заключил Рузахунов.

Напомним, 9 января 2022 года государственное телевидение Казахстана показало избитого мужчину, который утверждал, что 2 января ему купили билет до Алматы и он приехал из Кыргызстана, чтобы заработать Т90 тыс. за участие в митингах. В мужчине почти сразу же узнали кыргызского музыканта Викрама Рузахунова, кроме того, спецслужбы Кыргызстана сообщили, что билет джазмена в Алматы был куплен еще 16 декабря. После разразившегося скандала Рузахунов был отпущен на родину, а государственные СМИ поспешно удалили все видео с музыкантом. 10 февраля музыкант сообщил, что подвергся пыткам со стороны казахстанских силовиков и едва избежал гибели.

Викрам Рузахунов подал иск к МВД РК о защите чести, достоинства и деловой репутации и требовал признать распространенные сведения не соответствующими действительности и принести публичные официальные извинения.

19 мая завершилось судебное разбирательство со свидетелями – представителями пресс-службы департамента полиции и МВД РК.

- Доказано, что пресс-служба департамента полиции Алматы передала видео сюжет через локальную сеть в МВД. Установлено, что МВД не прореагировали на случай распространения информации не соответствующей действительности без их ведома, – заявили адвокаты музыканта.

14 февраля 2022 стало известно, что в Казахстане возбудили уголовные дела по факту пыток Рузахунова и еще одного кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова. 17 февраля стало известно, что дело о пытках Рузахунова возбудила и прокуратура Кыргызстана. 12 июля КазТАГ сообщал, что вред, нанесенный в Казахстане здоровью Рузахунова, признан как тяжкий. 26 июля генпрокуратура ответила редакции КазТАГ, что подозреваемые в пытках джазмена Викрама Рузахунова еще не установлены. 26 сентября музыкант прибыл в Казахстан для участия в следственных мероприятиях в качестве потерпевшего. 29 сентября 2022 года музыкант опознал полицейских подозреваемых в январских пытках в Алматы.

25 мая 2023 года КазТАГ сообщал, что суд в Астане отказал Рузахунову в иске о защите чести и достоинства к МВД Казахстана.