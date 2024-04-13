Отправлено: - 11:17

maxsaf:

Твоя рабыня

[Исправлено: ACROS, 14.04.2024 - 12:18]

Цитата:Он же не бьёт её, как бил этот Бишимбаев.Цитата://что если народ и СМИ будут долго говорить об одной проблеме, то перемены со стороны властей возможны//Не думаю: для народа и особенно СМИ - это в первую очередь - спектакль, возможность порыться в в чужом и грязном белье и естественно для СМИ - это рейтинги. Что касаемо властей - им это СОВСЕМ по барабану: - они с коррупцией, с инфляцией, с потопом и пожарами не могут справиться, куда им до бытовых отношении в семье, тем более этот скандал с их болашаковским министром и он как бы репутационно бьёт и в их сторону ( значит все министры такие-коррупционеры, алкаши и дебоширы): - поэтому они сделают умный вид при плохой мине.