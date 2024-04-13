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≡ Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том, зачем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48988
Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том, зачем?
Отправлено: 13.04.24 - 20:25
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Здравствуйте. Обратила внимание, что на ул. Майлина горят фонари уличного освещения. Время: 12:52. Публикую фотографии, пусть их выключат. Нам светло и без них.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1282
Re: Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том,...
Отправлено: 13.04.24 - 20:25
#1
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Оксана, люди деньги делают, не мешайте
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1392
Re: Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том,...
Отправлено: 13.04.24 - 22:22
#2
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На Киевской тоже постоянно горят фонари днем.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1225
Re: Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том,...
Отправлено: 13.04.24 - 23:13
#3
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Уже стопицот раз говорили, но для особо одаренных повторю. Фонари днём зажигают при проведении профилактических работ, для выявления дефектов.
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