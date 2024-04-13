Фонари в Костанае работают даже днем. Вопрос лишь в том, зачем?
Оксана
13 апреля 2024, 13:26
Здравствуйте. Обратила внимание, что на ул. Майлина горят фонари уличного освещения. Время: 12:52.
Публикую фотографии, пусть их выключат. Нам светло и без них.
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