Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 14:55

отрывок из статьи, КАткова беседует с Шибаршиным.

///- А почему все-таки это может быть интересно читать теперь? Не из-за одних же воспоминаний, как читают мемуары? - Оглянитесь - проблемы-то не исчезли. Те проблемы, с которыми суверенное государство столкнулось в 90-х. Не все, конечно. Однако немало тех, которые трансформировались, развились, проявляются, может, немного по-другому, но в прошлое окончательно не ушли. Главное - корень их там, в начале пути. А в публикациях есть попытка разобраться с ними. Ведь проблемы тогда обсуждались, люди давали разные оценки, предлагали пути решения. Не только критиковали: не нравится и все. Искали варианты. И я, как автор, тоже свою лепту пытался вносить, чтобы не выглядеть критиканом. Да, я могу не видеть выхода, но спрошу специалистов, обнародую их рекомендации. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это не равнодушная позиция. Может, еще и сегодня их советы и идеи покажутся дикими. А по прошествии 20 лет о них вспомнят и они придутся ко двору. И люди будущие скажут - подождите, вот же человек предлагал, почему сейчас не попробовать? В этом сборнике в моих публикациях изложены мнения десятков, сотен, а может и тысяч людей, для которых эти проблемы были болью, жизнью. Потому мои знакомые, которые узнали о выходе книги мизерным тиражом, просят допечатать. Говорят: «Я пропустил через себя это время, я хочу вернуться, почитать и понять, что было так, а что не так в нашей судьбе». Так что, надеюсь, есть все-таки мотив у людей читать так много текста.//