Недавно журналисты «НГ» поздравляли своего коллегу Евгения ШИБАРШИНА, почти 15 лет отдавшего «Нашей Газете», с выпуском новой книги. Книги, которая, пожалуй, опровергает мнение о сиюминутности журналистского труда. Торопыги, однодневки - чего только о нас не говорят. Пресса же просто протоколирует жизнь, создает хронику, очень интересно и не очень, в интервью и репортажах, по-разному, но каждый божий день. И тому, кто через -надцать лет захочет составить свое мнение о временах и нравах, надо читать не только учебники, но и подшивки газет. А если повезет, то и такие книги, как пятитомник Шибаршина, в котором автор...

Евгений Шибаршин: «В публикациях - проблемы, в которых кувыркалась республика 30 лет»

- Евгений Васильевич, а чего хотели вы как автор такого солидного издания? Раньше многие книги сопровождал анонс «Для широкого круга читателей». Вам это подходит?

- Сегодня теряюсь с пониманием широты круга. Сборник «На сломе эпохи» скорее для неравнодушного читателя, которому не все равно, что происходит сегодня, который задумывается, почему оно происходит, во что выльется и что будет завтра, в конце концов. Только для таких. По 600-700 страниц в каждом томе, такой массив для чтения, который точно отпугнет тех, кто уже привык информацию в основном смотреть и слушать, это намного легче. В лучшем случае усваивают ультракороткие письменные сообщения... Но ведь послушал и забыл. А открыл книгу, вчитался - и вот они события, прошедшие через твою жизнь, или, возможно, что-то в ней определившие, представлены в столкновении мнений, оценок. По крайней мере, я старался подбирать такие материалы.

- Пятитомник собран только из ваших публикаций в СМИ или вы писали что-то именно для него?

- Нет, специально ничего не делал. В этом издании собраны материалы, которые писались в разное время абсолютно без прогноза, что они когда-то где-то будут собраны воедино, чтобы работать на некую идею. Обычная журналистика - по следам событий, с цитатами очевидцев и участников, высказываниями экспертов. И я, как автор, комментировал происходящее, пытался в чем-то разобраться, свое мнение высказать.

У меня был опыт издания сборников из своих публикаций. Но с этим как-то не складывалось, причем несколько лет. Вроде и вырезки все подготовлены, я пересматривал их, прикидывал, как использовать, но не было объединяющей идеи. А в 2021 году появилось много статей, осмысляющих 30-летие независимости страны. Большинство - в жанре обзора достижений. И моя идея оформилась как бы в противовес. Не специально, а естественным образом, исходя из качества моих материалов, среди которых немало полемических.

Основной посыл составления сборника - хронология. Публикации я отобрал лишь те, где отражены проблемы, в которых кувыркалась наша республика эти 30 лет. Причем не только на республиканском уровне, а и на местном: в работе предприятий, в движениях бизнеса, в разных сферах нашей жизни. Из них рождалась непричесанная история этого 30-летия. В моем сборнике - реальная жизнь, какой она была за эти годы. Как мы жили, когда писал - так публикации и выстроились в пяти томах. Я выносил в верхний левый угол страницы даты, чтобы можно было по ним отслеживать логику развития определенных событий.

Понятно, что когда писал, не думал, что точно что-то продолжу, не загадывал, как дальше будут развиваться события. Это я сейчас получил возможность все оценить, оглядываясь назад под сегодняшним углом зрения.

- А почему все-таки это может быть интересно читать теперь? Не из-за одних же воспоминаний, как читают мемуары?

- Оглянитесь - проблемы-то не исчезли. Те проблемы, с которыми суверенное государство столкнулось в 90-х. Не все, конечно. Однако немало тех, которые трансформировались, развились, проявляются, может, немного по-другому, но в прошлое окончательно не ушли. Главное - корень их там, в начале пути. А в публикациях есть попытка разобраться с ними. Ведь проблемы тогда обсуждались, люди давали разные оценки, предлагали пути решения. Не только критиковали: не нравится и все. Искали варианты. И я, как автор, тоже свою лепту пытался вносить, чтобы не выглядеть критиканом. Да, я могу не видеть выхода, но спрошу специалистов, обнародую их рекомендации. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это не равнодушная позиция. Может, еще и сегодня их советы и идеи покажутся дикими. А по прошествии 20 лет о них вспомнят и они придутся ко двору. И люди будущие скажут - подождите, вот же человек предлагал, почему сейчас не попробовать? В этом сборнике в моих публикациях изложены мнения десятков, сотен, а может и тысяч людей, для которых эти проблемы были болью, жизнью. Потому мои знакомые, которые узнали о выходе книги мизерным тиражом, просят допечатать. Говорят: «Я пропустил через себя это время, я хочу вернуться, почитать и понять, что было так, а что не так в нашей судьбе». Так что, надеюсь, есть все-таки мотив у людей читать так много текста.

- Можете выделить тему в сборнике, которая и сейчас горяча или вам особенно близка. Выборы? Вы ведь всегда много писали о политике. Или тема реформирования экономики? Вы же, будучи корреспондентом, еще истинно братковские разборки застали.

- Второе образование у меня философское, учился в университете на отделении исторического материализма. Тогда не было профессии политолог, но по сегодняшним стандартам я профессиональный политолог, и учитывая мое участие в политике на профессиональной основе, я дорожу материалами о процессах реформирования политической системы. Не зря я весь сборник назвал «На сломе эпохи». Для меня было важным показать, как наша страна переходила от политики советского периода и экономики с приматом государственной собственности к новой системе. И как это проходило через судьбы людей.

Читателям, чтобы включиться в материал, я бы мог рекомендовать в первом томе публикацию в формате заочного спора. Моего с инициатором казахстанской конституции Нурсултаном Назарбаевым. Я высказывал свои аргументы, а его позиция была изложена в статье, которую он посвятил проекту обсуждаемой тогда Конституции РК. Это 1995 год. Если оттолкнуться от того материала, интересным получится взгляд на сегодняшний день, оценка изменений и их предсказанность. Читатель получает возможность самому поразмышлять - прав был автор или не прав, и куда мы зашли с той самой конституцией.

- Далеко зашли?

- У меня есть свое мнение об этом документе, но как получилось, так получилось, живем с тем, что есть.

- Ремарка философа.

- Что касается экономики, то в пятом томе есть отдельная глава, в которую я собрал свои журналистские расследования. Об экономике можно много рассуждать - правильно делали и делаем или нет, что лучше - государственная собственность на средства производства или частная. Но процессы эти шли на реальных предприятиях и журналисты показывали, во что это выливалось. Это отражено и в моих расследованиях.

Тема одного - аэропорт Костаная, мое родное предприятие. Материал о том, как он оказался в частной собственности, все подтверждено документами. По итогам этой статьи руководство области добилось возврата объекта в госсобственность. Можно спорить, хорошо это или плохо, оно ведь опять выставляется но продажу. Но только возврат в госсобственность позволил аэропорту все-таки пройти масштабную реконструкцию.

Вторая тема - попытка передачи в частные руки инфраструктурных объектов в Рудном, речь идет о ТОО «МиД». Для понимания сегодняшних проблем в этой сфере весьма познавательно. А я дорожу очень работой по подготовке этого материала. Не все, что узнал, в него вошло. Там такие откровения делал предприниматель, которые и сегодня публиковать не рискую, чтобы иски не навлечь.

И третья тема - судьба акций ССГПО. Публикации по ней начал, еще работая редактором в газете «Твой шанс - Рудный», когда эти акции принудительно скупали у работников, пенсионеров, являвшихся миноритарными собственниками предприятия. И продолжал уже в «НГ» - писал, как потом через много лет владельцы пытались их вернуть, доказывая, что людей принуждали продавать. Это тоже характеризует времена и те, и эти. Показывает, во что развился капитализм, который должен был бы стать народным, ведь это объявлялось смыслом реформирования.

Отобраны у меня в этот сборник и интервью с врачами, религиозными деятелями, вообще людьми из духовной сферы, сферы культуры. Там ведь тоже реформы идут и идут. Писал, как люди чувствуют себя в них в разные времена, точнее в одну бесконечную эпоху перемен.

- Евгений Васильевич, мне кажется, самое время вас представить. У журналиста ведь странная судьба. Он вроде весь на ладони - постоянные читатели без фамилии угадывают автора по стилю, подходам к разработке темы, и при этом по-человечески его почти не знают. Даже коллеги. Я например, проработав с вами много лет, не представляла, что у вас такая разнообразная биография. Работал в аэропорту, учился на философском, много лет партработы за плечами, преподавал в пединституте, возглавлял Центр развития демократии, создал первую негосударственную газету соцпартии «Трибуна», работал еще в нескольких печатных изданиях, на телевидении, где и сейчас делаете программу. И при этом говорите, что не считаете себя профессиональным журналистом. Почему?

- Да, может, это и не важно. Но скажу. Писать я хотел всегда, даже в МГУ пытался поступать. Как в школе научили, что человек должен стремиться быть полезным обществу, так я тому и поверил. И до сих пор веру в это не растерял. А журналистика - она же вроде про это как раз... Но охоту примкнуть к профессиональному цеху мне отбила школа рабкоров в «Ленинском пути» - до того там было скучно. Потому, меняя места работы в СМИ, я всегда на первое место ставил одно - дадут ли мне в редакции свободу самовыражения, возможность работать с тем, что мне действительно интересно. Когда давали, я с этим интересом и работал. Надеюсь, что в моем сборнике это можно почувствовать.

- Как будете книгу продвигать?

- Подарю областной библиотеке имени Толстого. Готова электронная версия, решаю, где ее разместить. Пока тираж очень маленький, если будет читательский интерес обозначен, допечатаю.

Фото Ксении РЕБИК

Цитата

«Может и сегодня их идеи покажутся дикими, а через 20 лет придутся ко двору»