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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 361 из 362«1...359360361362»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:43
#5401
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кстати первая книга Шибаршина,
в архиве сына, с афтографом автора.

[Исправлено: alex_60, 13.04.2024 - 15:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:44
#5402
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Цитата:
abaika95:
Жил где-то возле улицы Карбышева

Красный Кордон
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:44
#5403
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хотя точно не знаю, первая или нет,
может еще есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:45
#5404
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кстати ,кому интересно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:47
#5405
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Галина Каткова как всегда профессионально
доступно , и главное душевно ,
для читателей в статье рассказывает об авторе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:49
#5406
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конечно Шибаршин стоит выше по сравнению с теми авторами,
что сейчас публикуются в НГ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:50
#5407
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тут сравнивать и не надо.
Шибаршин это суперпрофессионал.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:51
#5408
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и я даже рад, что он ушел от новой НГ.
это разные восприятия действительности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:53
#5409
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но когда идешь по городу и видишь фото Шибаршина на киоске НГ,
всегда вспоминаешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:54
#5410
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вспоминаешь историю НГ.
чтобы понятно было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:55
#5411
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отрывок из статьи, КАткова беседует с Шибаршиным.
///- А почему все-таки это может быть интересно читать теперь? Не из-за одних же воспоминаний, как читают мемуары? - Оглянитесь - проблемы-то не исчезли. Те проблемы, с которыми суверенное государство столкнулось в 90-х. Не все, конечно. Однако немало тех, которые трансформировались, развились, проявляются, может, немного по-другому, но в прошлое окончательно не ушли. Главное - корень их там, в начале пути. А в публикациях есть попытка разобраться с ними. Ведь проблемы тогда обсуждались, люди давали разные оценки, предлагали пути решения. Не только критиковали: не нравится и все. Искали варианты. И я, как автор, тоже свою лепту пытался вносить, чтобы не выглядеть критиканом. Да, я могу не видеть выхода, но спрошу специалистов, обнародую их рекомендации. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это не равнодушная позиция. Может, еще и сегодня их советы и идеи покажутся дикими. А по прошествии 20 лет о них вспомнят и они придутся ко двору. И люди будущие скажут - подождите, вот же человек предлагал, почему сейчас не попробовать? В этом сборнике в моих публикациях изложены мнения десятков, сотен, а может и тысяч людей, для которых эти проблемы были болью, жизнью. Потому мои знакомые, которые узнали о выходе книги мизерным тиражом, просят допечатать. Говорят: «Я пропустил через себя это время, я хочу вернуться, почитать и понять, что было так, а что не так в нашей судьбе». Так что, надеюсь, есть все-таки мотив у людей читать так много текста.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 14:56
#5412
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вот такие размышления , о том как и почему
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:00
#5413
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а газете пора название сменить.
это уже не Наша газета.
Это Новая газета
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:00
#5414
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в этом смысле надо быть с читателями честнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:01
#5415
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а что такое Новая газета.
кто не знает , то и ладно.
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