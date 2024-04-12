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≡ 10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий паводка и компенсации в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48981
10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий паводка и компенсации в Костанайской области
Отправлено: 12.04.24 - 14:23
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Как пояснила Мусагазина, 40,4 млн тенге уйдут на возмещение средств, которые акимат уже потратил на выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка. У истребуемых 10 млрд тенге более широкое назначение. Депутат попросил расшифровать - что именно понимают под "неотложными затратами"?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
263
Re: 10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий...
Отправлено: 12.04.24 - 14:23
#1
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Если скот не забит в базу исж то как будут возмещать? По слухам? Со слов хозяина? Как докажете что именно у него именно там был скот? Когда цивилизованно начнём жить? Или власть боится гнева хозяев скота? Тогда какого лешего за дачи меньше платить собрались? И почему лёгкие надворные постройки не оплатить со слов хозяина к примеру? А понятно, просто дачами в основном владеют коренные Костанайцы, люди интеллигентные и спокойные, из-за баурсаков на Наурыз драться с акимом не будут
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
294
Re: 10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий...
Отправлено: 12.04.24 - 15:39
#2
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"...и позиция министерства в том, если скот есть в перечне ИЖС, то однозначно будет компенсация из бюджета. Если нет, то вопрос решается: либо они пропишут порядок и разрешат за счет бюджета, либо будет за счет небюджетных средств, как в Аулиекольском районе...."

Опять начинается беш-меш, дашь-не дашь-дашь. Когда уже будет порядок в этой степи? Уже давно пора наесться этим халявным бешем.
Кое кто из жадности, не захотел регистрировать свой скот (зачем бабки платить за то, за это, за вакцинацию), гуляет скот в степи и ладно, никто ведь не узнает.
Пришла беда в виде потопа, и скотинка утонула, сколько мяса и денег пропало. Кто возместит?
И тут вроде варианты наклевываются. Трупы начнут по степи считать что ли? Или договорняки устраивать?
Делайте все по закону. Зарегистрирован скот - выплачивайте. Сколько можно людей приучать к порядку?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1944
Re: 10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий...
Отправлено: 13.04.24 - 00:02
#3
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Сейчас начнётся. Три куртки замшевые, пять магнитофонов импортных и т.д.
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