Re: 10 млрд тенге выделили депутаты на ликвидацию последствий...

Отправлено: - 15:39

"...и позиция министерства в том, если скот есть в перечне ИЖС, то однозначно будет компенсация из бюджета. Если нет, то вопрос решается: либо они пропишут порядок и разрешат за счет бюджета, либо будет за счет небюджетных средств, как в Аулиекольском районе...."



Опять начинается беш-меш, дашь-не дашь-дашь. Когда уже будет порядок в этой степи? Уже давно пора наесться этим халявным бешем.

Кое кто из жадности, не захотел регистрировать свой скот (зачем бабки платить за то, за это, за вакцинацию), гуляет скот в степи и ладно, никто ведь не узнает.

Пришла беда в виде потопа, и скотинка утонула, сколько мяса и денег пропало. Кто возместит?

И тут вроде варианты наклевываются. Трупы начнут по степи считать что ли? Или договорняки устраивать?

Делайте все по закону. Зарегистрирован скот - выплачивайте. Сколько можно людей приучать к порядку?