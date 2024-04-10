Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане

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Вит прав, да мне пофиг, что там у них, обращайте внимание на своих детей, общайтесь с ними, у кого природная склонность, тех не переделаешь, а остальные это недолюбленные родителями дети. Ко мне в 2 часа ночи приезжают родители и по Ватсапп у показывают детям , что они им сейчас привезут. В 2 часа ночи, дети не спят и ждут этих родителей