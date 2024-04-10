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≡ Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48973
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
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Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4629
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 12.04.24 - 00:24
#45
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Вит прав, да мне пофиг, что там у них, обращайте внимание на своих детей, общайтесь с ними, у кого природная склонность, тех не переделаешь, а остальные это недолюбленные родителями дети. Ко мне в 2 часа ночи приезжают родители и по Ватсапп у показывают детям , что они им сейчас привезут. В 2 часа ночи, дети не спят и ждут этих родителей
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
543
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 12.04.24 - 05:48
#46
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Цитата:
saba:
Главное чтобы не напоказ

если не проявлять реакции то и "показа" не будет. ведь это же только для привлечения внимания, но если в ответ с совершенно безразличным видом забивают и посылают на одно и то же причинное место смысл теряется полностью.
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