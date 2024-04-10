Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Соответствующая поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам массмедиа".

По данным из документа, депутаты Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев предложили внести изменения в часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"После слов "социальной, социальную" дополнить словами "в том числе путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в тексте документа.

Информацию изданию подтвердила член рабочей группы по законопроекту "О масс-медиа", юрист Гульмира Биржанова.

"С утра (10 апреля) скинули новую сравнительную таблицу, где внесена новая поправка в Уголовной кодекс, в статью 174. Они (депутаты. – прим.) предлагают внести такое основание как пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть они это просят внести в Уголовный кодекс", - сказала Биржанова.

Она добавила, что сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.

В действующей редакции часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса выглядит так:

"Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь".

За нарушение закона статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тысяч до 7 тысяч МРП (7,3-25,8 миллиона тенге в 2024 году) либо лишение / ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет.

Авторы поправки Жанбыршин и Мусабаев приводят обоснование такой нормы.

"Для казахстанского общества традиционная семья - это союз мужчины и женщины, это их дети (в том числе и усыновленные). Поэтому необходимо запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - заявили разработчики.

Как отметили мажилисмены, в соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 1 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", семьей признается круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака.

Отмечается, что под браком действующее законодательство Казахстана признает равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.

Напомним, недавно депутаты Мажилиса от фракции партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ. В противном случае им грозит закрытие или приостановление деятельности. Поправка также внесена в законопроект "О массмедиа", который сейчас рассматривают в Мажилисе.