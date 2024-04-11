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≡ Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:41
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Выставка Николая СТЕШИНА под названием «Охотничьи рассказы» прошла в большом зале на втором этаже музея. Оказалось, все картины написаны левой рукой, хотя сам Стешин правша. Почему так, и в чём смысл названия выставки, читайте в материале «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:41
#1
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Смерть животных, которых мы едим, всегда возбуждает мужскую половину человечества, ведь эти убийства ради их жен, детей, пожилых людей..
И в нас мужчинах это гармония, смотреть в глаза лошади, которой ты режешь горло, это просто отличное зрелище!
Меня приручали с лет 6ти смотреть кричащим лошадям, которым перебивают позвонки, прямо в глаза и не жалеть их, ведь это же наша еда.
И воспето это все в картинах просто отлично!

[Исправлено: 111, 11.04.2024 - 17:42]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
293
Re: Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте....
Отправлено: 11.04.24 - 18:53
#2
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Цитата:
111:
И в нас мужчинах это гармония, смотреть в глаза лошади, которой ты режешь горло, это просто отличное зрелище!


Ну не знаю, где здесь отличное зрелище? По молодости работали на мясокомбинате - цех монтировали. Так там были все виды животноводства, и только от лошадей отворачиваешь взгляд. В глаза им смотреть было невозможно. Ну вы наверно были ребенком, чтобы осознавать весь этот ужас.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14466
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 19:05
#3
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Цитата:
mks2703:
Я на лошадке катался. Ей в глаза смотрел. Ею убить не смог бы а вот. Казы люблю. Вроде с конины делают. Блин вкусное это местное блюдо. Мясо люблю. Но разбавлю с овощами. Меня брат хомоном угощал. Я растроился. Гадость. Я ему говорю ты приедеть. в Казахстан. Вот где мясо настоящие
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 19:34
#4
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Цитата:
mks2703:
Ну вы наверно были ребенком, чтобы осознавать весь этот ужас.

Я ужас осознал, когда мне было лет пять, за мной у деда бегали утята, я как мать им был, ну они привыкают же быстро, куда я, туда они.
И потом, когда меня увезли, деда мне привез на зиму этих взрослых утят, без головы и замороженных, и сказал это твои.
А в остальном, начали валить животных и уже в 11 лет тебя заставляли вытягивать лошади хвост, садиться на нее, чтоб не брыкалась и тянуть за голову через ноздри, когда ее режут.
Куры и свиньи не в счет, и кролики.
Со свиньей тяжело, у нее шеи нет.
Просто мы в детстве в свининое сердце не могли попасть, связывали еле как и кололи длинными тесаками, где это сердце фиг знает.
Но так мы учились убивать.
Добывать пищу, как этот охотник художник.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1098
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 22:44
#5
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
293
Re: Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте....
Отправлено: 11.04.24 - 22:55
#6
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Цитата:
111:
Но так мы учились убивать.


Весь мир делится на две категории. Тех, кто знает как получается то или иное мясо, и тех, кто думает, что мясо сразу появляется в магазинах и супермаркетах, выращенное как овощи...
Есть еще люди совестливой ориентации - веганы - злые, завистливые и правильные. Но их немного, и можно исключить из погрешности...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте....
Отправлено: 11.04.24 - 23:53
#7
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Цитата:
111:
смотреть в глаза лошади, которой ты режешь горло, это просто отличное зрелище!

----Даже и не знаю , что сказать !Тут психолог нужен . Логично ? :-x
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