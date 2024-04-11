Выставка Николая СТЕШИНА «Охотничьи рассказы» разместилась в большом зале на втором этаже экспозиционного зала Костанайского областного историко-краеведческого музея (картинная галерея). Оказалось, что все картины написаны левой рукой, хотя автор - правша. Почему так и в чём смысл названия выставки, читайте в материале «НГ».

Стешин - самодеятельный художник, в прошлом агроном, начал рисовать 7 лет назад без какого-то специального обучения. Он заядлый охотник и все 13 отобранных для выставки работ - изображения увиденного на природе.

- У нас компания такая - лет 40 уже вместе постоянно ходим на охоту. Там я откладываю увиденное в голове и, уже приехав домой, рисую по памяти, - рассказал Николай Васильевич.

Картины пишет для себя и даже не ожидал такого внимания к своей персоне.

- Я не думал, что будет выставка, рисуя эти картины, - говорит он. - Никогда не размышлял, к чему это может привести. Нарисовал - положил, нарисовал - положил... Удачно получилась картина, неудачно - надо, значит надо.

Так для себя или потому что надо? И то, и то сразу.

Любуясь картинами Стешина, удивляешься дважды: сначала красоте увиденного, а после - тем фактом, что нарисованы они левой рукой природного правши. В 2017 году Николай Васильевич перенёс заболевание, после которого правая часть тела плохо функционирует.

«На пруду», картон, масло

Рисование - способ, как он говорит, «разработать» левую руку. Ведь именно она теперь доминирующая, с её помощью Стешин делает всё, в том числе стоит прямо.

- Если б я не взял левой рукой кисть, я бы сегодня не держал трость, - говорит Николай Васильевич. - Я был на реабилитации в Екатеринбурге, в Институте головного мозга. Там насмотрелся и понял: всё зависит от меня.

«На охоте», ДСП, масло

Вот и получается, что продолжает для себя, а начинал рисовать, потому что надо.

Частый посетитель выставок музея Светлана БАГДАСАРОВА сравнила Стешина с ныне покойным Вадимом Антоновичем Фроловым, знаменитым костанайским художником. По её мнению, схожесть в умении передать «пластику и неожиданность настроения животного». Для подтверждения привела цитату: "В большинстве моих работ присутствуют животные, - пишет Фролов. - Они либо главные персонажи гравюр, либо участвуют в пейзаже, натюрморте. Ради поэтической выразительности стараюсь уйти от зоологии. Иначе не получится создать пластически художественное, стройное изображение. Образ не зацепится за другие компоненты и не будет жить вместе с ними".

- Николаю Васильевичу, на мой взгляд, удалось очень интересно передать пластику и неожиданность настроения животного, его поступка, характера, стремления, - отмечает Светлана Петровна.

Член Союза художников РК Николай Торшин впечатлился композицией картин и цветовым решениям автора. Он считает, что в этих двух аспектах работы выполнены не просто хорошо, а профессионально.

«Погоня», ДСП, масло

Организаторы выставки отметили: в картинных галереях не так часто размещают выставки самодеятельных авторов, а ведь одна из их главных миссий - показывать творчество талантливых жителей.

"Память о героях войны"

Член Союза художников РК Сергей ЛУГОВОЙ подметил, как музей вообще «вышел» на Стешина - его картины организаторам выставки показали друзья Николая Васильевича.

- Произошёл такой момент, когда вас заметили. Знаете, это похоже на то, когда один человек что-то находит - какой-то самородок, и у него вызывает это ощущение радости. И он хочет им поделиться с другими. Ваши друзья нашли вас, самородка, и поделились со всеми нами, - сказал Луговой.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА