Re: Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии

Отправлено: - 23:03

Этот Закон защищает не только малолетних, несовершеннолетних и женщин, он защищает всех тех к кому будет применено насилие! Например, женщина может быть осуждена, если применит насилие к любому участнику в семейно-бытовой сфере. Подросток с 16 лет любого пола будет привлечен к ответственности за применение насилия. Домашним боксерам жалости не будет, а только реальное наказание -лишение свободы!