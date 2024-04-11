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≡ Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 13:49
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Поправки направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Re: Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 13:49
#1
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Цитата:
вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;



Да уж, раньше после школы то как обжимались.
А сегодня это все преступники и жертвы..
Идиотизм..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14466
Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 13:57
#2
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Походу ваще депутаты далеко от реальности. Незнают что насилие моральное сильней физического фингала. . То что творят женщины не один поп не сможет отпеть.
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Откуда:
Оттуда
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
29
Re: Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 15:05
#3
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Закон об отмены ББПЕ
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1098
Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 22:47
#4
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
120
Re: Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии
Отправлено: 11.04.24 - 23:03
#5
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Этот Закон защищает не только малолетних, несовершеннолетних и женщин, он защищает всех тех к кому будет применено насилие! Например, женщина может быть осуждена, если применит насилие к любому участнику в семейно-бытовой сфере. Подросток с 16 лет любого пола будет привлечен к ответственности за применение насилия. Домашним боксерам жалости не будет, а только реальное наказание -лишение свободы!
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