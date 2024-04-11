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≡ Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в Костанае откроют завтра утром
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в Костанае откроют завтра утром
Отправлено: 11.04.24 - 17:28
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Пострадавший от паводка мост откроют в 8 часов утра 12 апреля. Но пока - только для легковых автомобилей. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14466
Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в Костанае откроют завтра утром
Отправлено: 11.04.24 - 17:28
#1
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Знаки поставьте для россиян и узбеков что на Астану по объездной проблема.. Пусть едут через корейский или где там открыли. Тяжело груженую машину не просто развернуть. Время нужно. Плюс место найти. Будьте цивилизовны. Знаки обезательно поставьте на въезде со стороны федоровки. Иначе опять опозоритесь.

[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 17:30]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14466
Re: Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в...
Отправлено: 11.04.24 - 17:57
#2
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Поэтому фуры смогут проехать по мосту в понедельник.. Позвоните в таможню сколько фур в сутки проходит. Там будет такая пробка что перекроют полностью дорогу на рудный. Если акимата не в Курсе что Казахстан живёт только благодаря перевозкам.ваша пробка на большом мосту покажется сказкой.
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