Пострадавший от паводка мост откроют в 8 часов утра 12 апреля. Но пока - только для легковых автомобилей. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.

- Надо сначала обеспечить безопасность движения, - пояснил он. - Мы сегодня начали обследование моста. Если мы пустим грузовые машины, то дорожное полотно может не выдержать. Поэтому фуры смогут проехать по мосту в понедельник. Вчера можно было наблюдать пузырьки - это воздух, который выходил из-под дорожной одежды. Аким области спросил меня - когда можно открыть мост? Я попросил немножко потерпеть.

Горват отметил: если сейчас пустить на мост большегрузы, то через неделю проехать здесь будет невозможно.

- Я пока не могу сказать - хорошо подмыло или нет, - сказал Горват. - Я вижу визуально, что у меня дамбу смыло. У меня есть дефекты с ямочным ремонтом. И самое основное: вы видели, как в Актобе промыло под асфальтом, в результате дорога провалилась. Такие случаи после паводка возможны. Поэтому мы обследуем подходы к мосту, водопропускные трубы, все дорожное полотно. Кто будет отвечать, если что-то произойдет?

На мосту продолжаются подготовительные работы. После паводка демонтируют 9 опор дорожного освещения. Их восстановят за неделю. Вода затопила трансформаторную подстанцию, поэтому неизвестно, когда восстановят освещение.

- Мы зафиксировали разрушение столбов освещения, - сказал директор костанайского филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов Рафис ЗИНЕТОВ. - Есть размытие основания под тротуарами, то есть некоторые участки сейчас висят в воздухе. В восстановлении нуждаются барьерные ограждения. Волной было поднято асфальто-бетонное покрытие. Это небольшие участки, порядка 150-200 кв. м. Все эти дефекты будут устраняться.

Восстановлением дороги занимается ТОО "КажСервис". По словам директора костанайского филиала компании Нургали МАХМУТОВА, ремонт будет осуществлен за счет средств, выделенных на текущее содержание моста. Однак, точная смета и цена вопроса станут известны после завершения всех работ.

- Это дорога первой технической категории с четырьмя полосами, - отметил Махмутов. - В случае, если понадобится срочный ремонт, мы можем перекрыть какие-то полосы. Будем смотреть по обстоятельствам. То есть, ограничения возможны, так как вода сохраняется в кюветах и есть вероятность переувлажнения основания. Поэтому мы и пускаем только легковые машины. Если будут дефекты, мы их устраним. Но пока мы не знаем, на сколько переувлажнено основание моста.

До 8 часов утра 12 апреля дорогу на мосту обещают почистить, востановить ограждение и криволинейный брус. По словам Горвата, ямы могут временно засыпать щебенкой.

Фото Георгия ГОВОРОВА