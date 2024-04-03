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≡ Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из микрорайонов Карабалыка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48966
Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из микрорайонов Карабалыка
Отправлено: 03.04.24 - 21:16
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На непроходимые дороги в микрорайоне Северный местные жители жаловались еще в ноябре 2023 года. Даже написали коллективное письмо акиму области. Там ответили: в октябре уже произвели грейдирование и подсыпку, на которую потратили 1000 тонн щебеночно-пыленочной смеси.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1224
Re: Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из...
Отправлено: 03.04.24 - 21:16
#1
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Да,пыль от щебенки мощнейшее средство от бездорожья,особенно весной!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14452
Re: Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из...
Отправлено: 10.04.24 - 09:48
#2
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Я бываю в разных городах, странах. Ну ладно. Понятно что денег нету на щебень. Ну а почему бы травой засодить. Семена посеить. Скоро лето. Пусть все выйдут и разгребут. Хотя о чем я. Тут уже жалуются на воду во дворе. Помню я у деда снег вытаскивал со двора. А щас я так понял в лом уже всем.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14452
Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из микрорайонов Карабалыка
Отправлено: 11.04.24 - 12:30
#3
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Вы сначало у себя во дворе положите асфальт. А то иной раз смотришь фотки а там грязь. Я все детство у деда прожил. Мы с ним снег вывовозили. Огород в порядке такой что соседи завидовали. У меня турник был. Я каждый день перед тем как пойти полить помидоры пару раз крутанусь на турнике.

[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 12:32]
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