Re: Все смыло - На грязь вместо дорог жалуются жители одного из...

Отправлено: - 09:48

Я бываю в разных городах, странах. Ну ладно. Понятно что денег нету на щебень. Ну а почему бы травой засодить. Семена посеить. Скоро лето. Пусть все выйдут и разгребут. Хотя о чем я. Тут уже жалуются на воду во дворе. Помню я у деда снег вытаскивал со двора. А щас я так понял в лом уже всем.