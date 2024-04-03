3 апреля 2024, 14:43

На непроходимые дороги в микрорайоне Северный местные жители жаловались еще в ноябре 2023 года. Даже написали коллективное письмо акиму области. Там ответили: в октябре уже произвели грейдирование и подсыпку, на которую потратили 1000 тонн щебеночно-пыленочной смеси.

Вот только результат удручает.

Улицы мкрн. Северный этой весной: топкая грязь

- Акимат Карабалыкского района отчитался перед акиматом области, что подсыпали 1000 тонн "пыленки" (смесь из песка, пыли от щебня, камней), - сообщил "НГ" местный житель Болат. - Жители микрорайона жаловались в акимат, но последние утверждают, что дороги у нас нормальные и подсыпанные.

Ответ областного акимата в 2023 году

По словам мужчины, сельчане видели, как в прошлом году на дорогу высыпали 3-4 машины смеси. Этого хватило лишь на тонкий слой.

- В прошлом году здесь копали канализацию, а теперь все обваливается. В этом году все, что подсыпали, смыло. Грязь осталась, невозможно пройти или проехать. Местные своих детей увозят к родственникам, чтобы они там жили и их можно было водить в детсады и школы. Можно сказать, "эвакуируются" из своих домов, - делится Болат. - Помимо этого, есть домовладения, которые подтопило водой.

Передвижение по такой грязи - дело непростое

В ответе акимата также было сказано, что микрорайон Северный включен в "план по развитию улично-дорожной сети на 2024 год", в рамках которого здесь планируется провести средний ремонт дорог. Однако, по словам Болата, на сайте госзакупок среди найденных им улиц и микрорайонов Карабалыка, свой микрорайон он не нашел.

"НГ" намерена сделать запрос в акимат, чтобы узнать, будет ли ремонт дорог в мкрн. Северный в этом году.