17 ноября 2023, 15:13

Коллективное письмо, адресованное акиму Костанайской области Кумару Аксакалову и председателю Костанайского областного филиала партии «Аманат» Бибигуль Аккужиной, зарегистрировали сегодня, 17 ноября, в аппарате акима области. Под письмом подписались 54 человека. Публикуем его текст:

"Мы, нижеподписавшиеся жители микрорайона Северный поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области, на основании ст. 3 Конституции Республики Казахстан, ст.4 п.1 п.п.4 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», принципах «слышащего государства» Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 01.09.2023 года, ст.4 п.5 Закона Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» просим Вас разобраться в сложной социальной ситуации жителей микрорайона Северный.

На протяжении долгих лет со дня основания микрорайона Северный жители обращаются в местный исполнительный орган – акимат Карабалыкского района с просьбой провести благоустройство микрорайона, провести подсыпку, асфальтирование улиц микрорайона, на что получают ежегодные обещания от руководителей акимата, безуспешные просьбы - мольбы и «хождения» в акимат района не давали результатов, граждане – жители микрорайона не были услышаны руководством района во главе с акимами. Жители самостоятельно, за свой счет вели подсыпку улиц, создавая условия для нормальной жизнедеятельности.

13 мая 2022 года жителями микрорайона Северный поселка Карабалык было направлено коллективное письмо акиму Карабалыкского района Халыкову Р. с просьбой провести подсыпку улиц микрорайона, на что был получен очередной формальный ответ за исх. №ЖТ-2022-01709754 от 24.05.2022 года «… в настоящее время бюджетная заявка одобрена, ведутся процедуры по изготовлению проектно–сметной документации на средний ремонт дорог в микрорайоне Северный… ».

Весной 2023 года в микрорайоне Северный появились, с их слов, «общественники», которые агитировали жителей микрорайона подписаться под прошением в акимат и маслихат области о прокладке канализационных сетей, также обещали, что после укладки канализационных сетей будет проложено асфальтное полотно улиц. Доверчивые жители микрорайона, для которых многие годы была проблема асфальтировки улиц, соглашались. Летом 2023 года началась прокладка канализационных сетей путем раскопки улиц, в августе 2023 года подрядчик закончил работы, оставив после себя перекопанные улицы микрорайона, делая дороги не проходимыми для местных жителей, а также экстренных служб и служб такси. Неоднократные жалобы жителей микрорайона Северный в акимат Карабалыкского района, CALL–центр «109» не были услышаны. После публикаций фото, видео плачевного состояний улиц микрорайона в социальных сетях акиматом поселка Карабалык был организован сход жителей микрорайона 2 сентября 2023 года, где аким поселка Карабалык Нуркешев К. и должностные лица акимата дали очередное устное обещание по подсыпке дорог в текущем году и асфальтированию улиц. Но обещания остались вновь обещаниями.

10 октября 2023 года за исх. № ЖТ-2023-02015788 было направлено коллективное обращение в Комитет автомобильных дорог МИИР РК от жителей микрорайона Северный п. Карабалык о бедствующем положении, данное письмо было перенаправлено для исполнения в акимат Карабалыкского района, который дал очередное обещание провести подсыпку улиц в срок до 15 ноября 2023 года.

31 октября 2023 года за исх.№-2023-02212421 письмо направлено в Администрацию Президента РК с фототаблицей состояния дорог в микрорайоне Северный, которое также было направлено для исполнения в акимат Карабалыкского района, ответ не последовал.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 3 Конституции РК, убедившись в бездействии, отсутствии контроля, самоустранении от выполнения своих прямых обязанностей местными исполнительными властями в лице акима района Халыкова Р., акима поселка Карабалык Нуркешева К., прошу Вас разобраться в сложной социально–коммунальной проблеме жителей микрорайона Северный поселка Карабалык, а также привлечь к ответственности руководителей акимата Карабалыкского района за бездействие, невыполнение своих прямых функциональных обязанностей. Ответ с конкретными решениями просим предоставить в установленный законом сроки на имя исполнителя письма.

СПРАВКА:

На территории микрорайоне Северный поселка Карабалык Карабалыкского района расположены 50 домовладений (5 двухэтажных, 11 одноквартирных, 34 двухквартирных), в которых проживают порядка 400 человек. Ежегодно возводятся новые дома.