НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48964
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20696
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:54
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
О Россия пролобировала явно)


как прекрасно, да?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15612
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:58
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как прекрасно, да?

ты ЗА когда США лезет в дела третьих стран и лоббирует там законы с выгодой для себя?
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
155
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 22:38
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Не ВСЕ проблемы, а в ТОМ ЧИСЛЕ...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1096
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:39
#18
Комментарий проходит проверку.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
539
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:42
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это насколько же нужно иметь рабскую психологию чтобы хотеть привлекать к уголовной ответственности человека ни за что, просто так, потому что он просто не нравится. чисто чтобы потешить свое коллективное совковое эго.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS