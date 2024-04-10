Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане

Отправлено: - 23:42

это насколько же нужно иметь рабскую психологию чтобы хотеть привлекать к уголовной ответственности человека ни за что, просто так, потому что он просто не нравится. чисто чтобы потешить свое коллективное совковое эго.