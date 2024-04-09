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≡ Наталья Годунова стала независимым директором «Қазақстан темір жолы»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48964
Наталья Годунова стала независимым директором «Қазақстан темір жолы»
Отправлено: 09.04.24 - 12:09
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Бывший председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова стала независимым директором АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». С учетом внесенных изменений Совет директоров состоит из девяти человек.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
288
Re: Наталья Годунова стала независимым директором...
Отправлено: 09.04.24 - 12:09
#1
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15612
Re: Наталья Годунова стала независимым директором...
Отправлено: 09.04.24 - 12:12
#2
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Цитата:
февраля 2018 года она руководила Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а еще раньше – с декабря 2017 года она была членом Центральной избирательной комиссии.

Источник:


че по ней вой такой стоял в СМИ
абсолютно системная чиновница
сначала назику 97% рисовала
потом за бюджетом приглядывала
как видим бесполезно
сейчас бесполезно будет в КТЖ сидеть
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
288
Re: Наталья Годунова стала независимым директором...
Отправлено: 09.04.24 - 12:13
#3
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Ну стала она 4 независимым директором. Чем это поможет КТЖ непонятно? Наличие трёх импортных независимых директоров не особо повлияло на развитие КТЖ. Народ как ездил в стрёмных старых вагонах, которых еще и не хватает, так и продолжает ездить. При том же обслуживании...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1096
Re: Наталья Годунова стала независимым директором...
Отправлено: 10.04.24 - 21:56
#4
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.....будем надеится что госпожа Годунова наведёт порядок в доверенном ведамстве и будем мы совершать свои путишествия в новых вагонах как у наших соседей которые уже давно обновили свой вагонный парк....правда когда?
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