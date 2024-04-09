Re: Наталья Годунова стала независимым директором...

Отправлено: - 12:13

Ну стала она 4 независимым директором. Чем это поможет КТЖ непонятно? Наличие трёх импортных независимых директоров не особо повлияло на развитие КТЖ. Народ как ездил в стрёмных старых вагонах, которых еще и не хватает, так и продолжает ездить. При том же обслуживании...