Бывший председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Наталья Годунова стала независимым директором АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Наталья Годунова. Фото:gov.kz

«Решением единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» от 4 апреля 2024 года членом совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимым директором избрана Годунова Наталья Николаевна», - говорится в сообщении во вторник.

Годунова с ноября 2022 года по 1 апреля 2024 года возглавляла ВАП, до этого с февраля 2018 года она руководила Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а еще раньше – с декабря 2017 года она была членом Центральной избирательной комиссии.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из девяти человек:

1) Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов единственного акционера;

2) Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «НК «ҚТЖ»;

3) Отыншиев Елжас Муратович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;

4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;

5) Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;

6) Ульф Вокурка – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;

7) Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;

8) Джон (Йан) МакКей – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;

9) Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор.