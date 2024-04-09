Наталья Годунова стала независимым директором «Қазақстан темір жолы»
Бывший председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Наталья Годунова стала независимым директором АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Наталья Годунова. Фото:gov.kz
«Решением единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» от 4 апреля 2024 года членом совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимым директором избрана Годунова Наталья Николаевна», - говорится в сообщении во вторник.
Годунова с ноября 2022 года по 1 апреля 2024 года возглавляла ВАП, до этого с февраля 2018 года она руководила Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а еще раньше – с декабря 2017 года она была членом Центральной избирательной комиссии.
С учетом внесенных изменений Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из девяти человек:
1) Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов единственного акционера;
2) Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «НК «ҚТЖ»;
3) Отыншиев Елжас Муратович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
5) Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
6) Ульф Вокурка – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
7) Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
8) Джон (Йан) МакКей – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
9) Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор.
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