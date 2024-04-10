Отправлено: - 19:21

Теперь у Акшагуль и Жалгаса Абдрахмановых 8 детей. Самому старшему 18 лет. Он единственный из детей, кто не смог встретить двух братьев и сестру в роддоме. Зато семью поздравил аким Костаная, который пришел с подарком.