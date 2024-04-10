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≡ Айару, Ардан и Арлан - Тройняшек и их маму выписали в перинатальном центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48963
Айару, Ардан и Арлан - Тройняшек и их маму выписали в перинатальном центре Костаная
Отправлено: 10.04.24 - 19:21
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Теперь у Акшагуль и Жалгаса Абдрахмановых 8 детей. Самому старшему 18 лет. Он единственный из детей, кто не смог встретить двух братьев и сестру в роддоме. Зато семью поздравил аким Костаная, который пришел с подарком.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37594
Re: Айару, Ардан и Арлан - Тройняшек и их маму выписали в...
Отправлено: 10.04.24 - 19:21
#1
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Круто, прям в такой праздник..
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