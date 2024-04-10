Это третья тройня в городском роддоме за последние 10 лет. Аким Костаная поздравил семью Абдрахмановых с пополнением и вручил им ключи от новой квартиры.

Теперь у Акшагуль и Жалгаса Абдрахмановых 8 детей. Самому старшему 18 лет. Он единственный из детей, кто не смог встретить двух братьев и сестру в роддоме.

- Я очень рада, что выписка проходит так торжественно. Чувствую себя хорошо, - делится мама тройняшек Акшагуль АБДРАХМАНОВА. - Жалгас никогда не боялся большого количества детей. Мы никогда не смотрели на материальную составляющую. Ни он, ни я не зацикливались на этом. Многие говорят: «Ой, это же дети, их нужно поднимать на ноги». У нас такого никогда не было.

Медсёстры очень удачно подобрали по цвету комбинезоны для тройни. В них дети походят на Суперкрошек, малолетних тройняшек из одноимённого мультсериала, спасающих город от сил зла при помощи суперсил. Их даже расположили в нужной последовательности цветов. Наши Суперкрошки тоже принесли в город спасение - моста от паводка.

- Были трудные дни в нашем городе, но мы выстояли, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вместе защищали мост, все, как один, помогали и спасли его. Самое главное - из-за паводка 10 районов было отрезано. А теперь роженицы приезжают, машины скорой помощи ездят. Это показало единение народа. Для чего я это говорю: паводок спадает. Только мы прошли его пик, и именно в этот момент рождается тройня.

Аким Костаная Марат Жундубаев вручает семье ключи от новой квартиры

Аким Костаная вручил Акшагуль ключи от новой квартиры. Уже завтра семья в неё переедет.

- Семья не имела квартиры в собственности, - пояснил Жундубаев. - Как многодетная семья, они имели государственную квартиру без права приватизации. Теперь, когда мы узнали, что квадратура квартиры была 58 кв. м, ТОО «БК-Строй» решило подарить семье квартиру в 109 кв. м.

- Состояние здоровья мамы и новорождённых удовлетворительное, - рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Костанайского перинатального центра Борис АУТЕНОВ, который делал операцию кесарева сечения. - При беременности были определённые акушерские нюансы: многоплодная беременность тройней родоразрешается не позже 37 недель. 35 недель - рекомендуемый срок. Потому что дальнейшее пролонгирование беременности сопряжено с рисками.

Он отметил, что беременность наступила спонтанно, без вспомогательных репродуктивных технологий.

Сестра отца тройни Шолпан Абдрахманова (слева) и тётя отца тройни Зиада Ергалиева

- Шок. Шок у всех. - так тётя отца тройни Зиада ЕРГАЛИЕВА вспоминает первую реакцию всех родственников на известие о том, что Акшагуль беременна сразу тремя.

- Знаете, как они рассказали всем об этом? У мамы 7 ноября был день рождения, мы все подарили подарки, а они подарили такую новость, - дополняет тётя новорождённых Шолпан АБРАХМАНОВА, родная сестра отца тройни. - Мы думали, они шутят. Уже ведь пятеро детей было, а тут ещё трое... Мы переживали за Акшагуль - именно насчёт родов, её здоровья. Но, слава богу, всё прошло очень хорошо.

- Не переживаете, что семье будет трудно с таким количеством детей?

- Классно же, когда много детей в семье!

- В тесноте да не в обиде?

- Им в семье точно не тесно!

Большая семья Абдрахмановых

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА