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≡ Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48956
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 10:43
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Инцидент произошел в селе Октябрьское Карасуского района днем 9 апреля. Два водителя автомобилей Mitsubishi хотели проехать блок-пост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:43
#1
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Это колеги Акроса. Он их 100 пудов знает. Такие машины только у фермеров
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:54
#2
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Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4620
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 10:59
#3
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Цитата:
Vit:
Это колеги Акроса.

Да это перегонщики скорее всего, машины новые и мозгов в голове чуть! Фермеры они обстоятельные зря своим имуществом рисковать не будут!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4620
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:04
#4
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В Таразе да, там даже греки по казахски разговаривают, два южных города Тараз и Шымкент , но большая разница в плане языка. В Шымкенте в основном трёхъязычие казахский, русский и узбекский, в Таразе казахский и кыргызский ,ну или смесь. Городские шымкентцы из старых,зачастую и казахским не владеют
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:14
#5
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Цитата:
saba:
И все равно мне запад и юг по душе. Сам не кому не подхожу. Стою в носу ковыряюсь. Казахи, узбеки, киргизы сами подходят. Спрашивают.. Как дел брат. В России такое нету. Там злые обычно ругаются. Че то хотят доказать.
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1485
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:19
#6
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Цитата:
Vit:
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.


ну это стыдно совсем, мясо - ет, компот - компот, сусын(напиток), элементарные слова не знать
онлай переводчик тоже не проблема скачать, также аудио переводчик в гугл плей как и разговорник
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:24
#7
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Цитата:
лимон:
Ага. Ты сможешь поддерживать разговор на чисто казахском? Я тоже так могу с умничать. Типа такие слова дукен, шаштараз, и тд. А ну-ка переведи о чем они говорили. Вопрос к русскому. Если ты казах то проигнорируй.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4620
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:26
#8
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Цитата:
лимон:
онлай переводчик

Всё правильно Вит делает, даже на пальцах это уже общение на языке, тут чуть чуть, там чуть чуть, особенно если не стесняешься спрашивать это и есть самый реальный способ выучить язык. А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь. Та же ситуация что с калькуляторами, чтобы к 100 прибавить 50 в телефон лезут, в голове уже не срастается!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4620
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:28
#9
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Виталий перевод один, водитель гонит,это на всех языках понятно :-)
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1485
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:34
#10
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Цитата:
Vit:
Что хочу мясо и кампот.


Цитата:
Vit:
Ага. Ты сможешь поддерживать разговор на чисто казахском?


причем тут поддержать разговор? ты писал что хочешь мясо и компот, что сложного?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9803
Re: Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в...
Отправлено: 10.04.24 - 11:40
#11
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Цитата:
Vit:
Казахский язык надо учить. Не фига не понятно что они говорят. Почти такая же ситуация была. Сел в кафе в таразе. Официант мне Че-то говорит. Я не понимаю. Начинаю ей на пальцах объяснять. Что хочу мясо и кампот.

А переводчики для кого придумали,я даже в Тайланде без проблем спросил у местных тайцев как проехать в банановую рощу.
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1485
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:41
#12
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Цитата:
saba:
А с этими онлайн переводчиками и родной язык забудешь.


с чего это?
как помощь в дороге или за границей, то такие переводчики тема
выучить канешно язык они не помогут
мне по дороге в Актау без переводчиков хватало школьных знаний заказать в придорожных кафе пообедать или поужинать,
при том что школу закончил 20 лет назад
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14436
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:41
#13
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Цитата:
лимон:
Я хочу мясо и возможно и официанку. А что б понять что она меня хочет я должен понять что она говорит. Мы должны быть на одной волне. .

[Исправлено: Vit, 10.04.2024 - 11:44]
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1485
Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
Отправлено: 10.04.24 - 11:43
#14
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Цитата:
Vit:
Вопрос к русскому


я этнический украинец
:-P
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