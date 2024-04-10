Протаранить полицейских на блок-посту попытался водитель в Костанайской области
10 апреля 2024, 10:30 | Происшествия
Инцидент произошел в селе Октябрьское Карасуского района днем 9 апреля. Два водителя автомобилей Mitsubishi хотели проехать блок-пост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области. Движение было закрыто для всех видов транспорта.
- Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их, - сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.- За неповиновение суд назначил ему 5 суток ареста.
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Напомним, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба.
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