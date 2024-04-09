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≡ Пик паводков пройден в Костанайской области - оперштаб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48952
Пик паводков пройден в Костанайской области - оперштаб
Отправлено: 09.04.24 - 12:20
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Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и Костанае. В связи с сохраняющейся угрозой подтопления в зоне внимания остаются населенные пункты вдоль рек Тобол и Тюнтюгур.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
704
Re: Пик паводков пройден в Костанайской области - оперштаб
Отправлено: 09.04.24 - 12:20
#1
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~183000 тг (в среднем)для семьи, потерявшей жилье - ощутимо...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
284
Re: Пик паводков пройден в Костанайской области - оперштаб
Отправлено: 09.04.24 - 12:26
#2
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Цитата:
vofkakst:
~183000 тг (в среднем)для семьи, потерявшей жилье - ощутимо...


Это единовременная выплата. Им как раз и говорили (в Аркалыке), что они могут на эти деньги сами снять жилье, а не жить по общежитиям.
А по жилью - будут создавать комиссию и отдельно оценивать ущерб. Потом возмещать. Также по домашнему скоту и птице. Выиграют те, у кого скот официально был зарегистрирован.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1790
Re: Пик паводков пройден в Костанайской области - оперштаб
Отправлено: 09.04.24 - 19:44
#3
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Цитата:
- Спасибо вам за то, что в едином порыве мы были могучей людской силой перед натиском природной стихии. Каждый из нас, все общество осознало, прочувствовало, что мы вместе, - сказал аким региона Кумар АКСАКАЛОВ.

Источник:


Что верно то верно! Самый показательный героизм нашего народа был в посёлке Мичурино. Когда спасали посёлок, вдали от глаз журналистов люди боролись и победили стихию! Объём выполненных работ просто ужасает! Молодцы!!!
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