Отправлено: - 12:26

vofkakst:

~183000 тг (в среднем)для семьи, потерявшей жилье - ощутимо...

Цитата:Это единовременная выплата. Им как раз и говорили (в Аркалыке), что они могут на эти деньги сами снять жилье, а не жить по общежитиям.А по жилью - будут создавать комиссию и отдельно оценивать ущерб. Потом возмещать. Также по домашнему скоту и птице. Выиграют те, у кого скот официально был зарегистрирован.