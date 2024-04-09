Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и Костанае. На контроле находятся Каратомарское, Верне-Тобольское, Желкуарское водохранилища. В связи с сохраняющейся угрозой подтопления в зоне внимания остаются населенные пункты вдоль рек Тобол и Тюнтюгур (г. Костанай, Костанайский, Мендыкаринский районы).

фото Ксении РЕБИК

Все еще остаются закрытыми 2 подъездных путей к областному центру, движение осуществляется через Центральный мост. Ночью 9 апреля там была уже демонтирована труба перелива, которая устанавливалась во время пика паводка. Движение на закрытых участках мостов будет восстановлено после снижения уровня воды в реке Тобол.

Спасено и эвакуировано 9 097 человек. В пунктах временного размещения находятся 759 человек.

В городских, районных акиматах организован прием заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера. Работают комиссии по оценке размера вреда, причиненного имуществу.

По состоянию на 8 апреля социальная помощь выплачена 587-ми семьям на сумму 107,3 млн. тенге.

- Спасибо вам за то, что в едином порыве мы были могучей людской силой перед натиском природной стихии. Каждый из нас, все общество осознало, прочувствовало, что мы вместе, - сказал аким региона Кумар АКСАКАЛОВ.