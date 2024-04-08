Re: Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали...

Отправлено: - 18:12

Я на полном серьёзе, надо средневековые меры наказания применять. Когда вся цивилизация работает в интернете,эти вурдалаки ведут себя как вандалы. А если его высечь прилюдно на площади, а если рубить руки ворам, коррупционное, а если отрывать мошонку насильника. Уверяю вас,эффект воздействия будет играть свою роль. Люди сто раз подумают, прежде чем переступать черту