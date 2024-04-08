Двух вандалов, разгромивших автобусные остановки, задержали в Костанае
8 апреля 2024, 14:32 | Криминал
Утром 5 апреля на двух остановках на пр. Абая неизвестные лица повредили стекла.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила двух друзей, студентов одного из костанайских колледжей. С их слов, оба в тот день были нетрезвыми.
Выяснилось, что вечером 4 апреля они с девушкой вышли из торгово-развлекательного центра и направились на автобусную остановку. Один из них из-за ревности 5 раз выстрелив в стекло остановки из пневматического пистолета и убежал.
Чуть позже, со слов второго, он проходил мимо остановки "Емшан” и тоже из-за ревности кулаком разбил стекло.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Оба признались в совершении правонарушения. Соответственно, они должны восстановить поврежденное имущество, - рассказал начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ.
Кроме того, 4 апреля в полицию поступило сообщение о поврежденной машине, припаркованной в одном из дворов, с характерными повреждениями от выстрелов из пневматического пистолета. Причастность друзей к этому факту проверяется.
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