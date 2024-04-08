Утром 5 апреля на двух остановках на пр. Абая неизвестные лица повредили стекла.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила двух друзей, студентов одного из костанайских колледжей. С их слов, оба в тот день были нетрезвыми.

Выяснилось, что вечером 4 апреля они с девушкой вышли из торгово-развлекательного центра и направились на автобусную остановку. Один из них из-за ревности 5 раз выстрелив в стекло остановки из пневматического пистолета и убежал.

Чуть позже, со слов второго, он проходил мимо остановки "Емшан” и тоже из-за ревности кулаком разбил стекло.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Оба признались в совершении правонарушения. Соответственно, они должны восстановить поврежденное имущество, - рассказал начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ.

Кроме того, 4 апреля в полицию поступило сообщение о поврежденной машине, припаркованной в одном из дворов, с характерными повреждениями от выстрелов из пневматического пистолета. Причастность друзей к этому факту проверяется.