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≡ «Шлюзы водохранилища дали трещину!» - Очередной фейк распространяют в соцсетях в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
«Шлюзы водохранилища дали трещину!» - Очередной фейк распространяют в соцсетях в Костанайской области
Отправлено: 09.04.24 - 04:27
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Аудиосообщение, в котором мужчина сообщает, что на Каратомарском водохранилище появилась трещина, распространяют сейчас в мессенджерах и соцсетях. Голос говорит, что сейчас у водохранилища собирают людей, а также эвакуируют Тобыл и Костанай.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6833
Re: «Шлюзы водохранилища дали трещину!» - Очередной фейк...
Отправлено: 09.04.24 - 04:27
#1
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Хоть бы оказался фейком,последствия от этих трещин,как говорит голос за кадром, катастрофически. Смоет затоболовку, Костанай и Курган. Знающий толк в этом чел,утверждает что указанные города находятся ниже на двенадцать метров.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1789
Re: «Шлюзы водохранилища дали трещину!» - Очередной фейк...
Отправлено: 09.04.24 - 09:19
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Хоть бы оказался фейком,последствия от этих трещин,как говорит голос за кадром, катастрофически. Смоет затоболовку, Костанай и Курган. Знающий толк в этом чел,утверждает что указанные города находятся ниже на двенадцать метров.

Там могут только провести диверсию...если бы была трещина, то сбрасывали бы воду с водохранилища а не закрывали бы шлюзы..
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