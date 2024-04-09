Отправлено: - 09:19

сайлау курманов:

Хоть бы оказался фейком,последствия от этих трещин,как говорит голос за кадром, катастрофически. Смоет затоболовку, Костанай и Курган. Знающий толк в этом чел,утверждает что указанные города находятся ниже на двенадцать метров.

Цитата:Там могут только провести диверсию...если бы была трещина, то сбрасывали бы воду с водохранилища а не закрывали бы шлюзы..