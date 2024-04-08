«Шлюзы водохранилища дали трещину!» - Очередной фейк распространяют в соцсетях в Костанайской области
8 апреля 2024, 19:16 | Общество
Аудиосообщение, в котором мужчина сообщает, что на Каратомарском водохранилище появилась трещина, распространяют сейчас в мессенджерах и соцсетях. Голос говорит, что сейчас у водохранилища собирают людей, а также эвакуируют Тобыл и Костанай. Обещает, что под воду полностью уйдет Курган, так как он «находится ниже уровня на 12 метров».
В оперштабе Костанайской области сообщили: это очередной фейк и попросили людей не поддаваться панике и прекратить пересылать это сообщение.
- Никаких трещин на Каратомарском водохранилище нет. Сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2640 м³/с, - отметили в оперштабе.
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