Аудиосообщение, в котором мужчина сообщает, что на Каратомарском водохранилище появилась трещина, распространяют сейчас в мессенджерах и соцсетях. Голос говорит, что сейчас у водохранилища собирают людей, а также эвакуируют Тобыл и Костанай. Обещает, что под воду полностью уйдет Курган, так как он «находится ниже уровня на 12 метров».

В оперштабе Костанайской области сообщили: это очередной фейк и попросили людей не поддаваться панике и прекратить пересылать это сообщение.

- Никаких трещин на Каратомарском водохранилище нет. Сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2640 м³/с, - отметили в оперштабе.