Отправлено: - 17:41

рихард:

сброс воды из водохранилищ

Цитата:А было что тогда сбрасывать?Основные водохранилища вообще не были полностью заполнены, а заполняли где-то на половину.Чего это ради сбрасывать воду из полупустых водохранилищ, не зная точно, сколько будет компенсировано, тем самым создавать реальную угрозу водной безопасности сотен тысяч жителей...Ну хорошо вот, сбросили. А паводка такого не было бы. Что потом делать, например, тем же жителям Рудного? А там проблема с водоснабжением уже давно. На Казгидромет кивать? У них там 50 на 50 как всегда - или сбудутся их прогнозы, или нет. Потом может за миллиарды у России воду покупать, как делает ЗКО?