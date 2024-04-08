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≡ "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог объяснила паводки в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
"Осень побила рекорд 1965 года": климатолог объяснила паводки в Казахстане
Отправлено: 08.04.24 - 17:10
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Повлияло ли изменение климата на возникновение половодья в регионах Казахстана, рассказала климатолог, начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра "Казгидромет".
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1347
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:10
#1
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Очень своевременная информация от Казгидромета :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
573
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:14
#2
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ну вот и этот специалист подтверждает наше мнение, что структуры, отвечающие за противопаводковые мероприятия ситуацию прфукали. Если бы уже в феврале начали увеличивать в разумных пределах сброс воды из водохранилищ, то наверняка последствия наводнения были бы намного меньших масштабов.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
21
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:41
#3
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Цитата:
рихард:
сброс воды из водохранилищ


А было что тогда сбрасывать?
Основные водохранилища вообще не были полностью заполнены, а заполняли где-то на половину.
Чего это ради сбрасывать воду из полупустых водохранилищ, не зная точно, сколько будет компенсировано, тем самым создавать реальную угрозу водной безопасности сотен тысяч жителей...

Ну хорошо вот, сбросили. А паводка такого не было бы. Что потом делать, например, тем же жителям Рудного? А там проблема с водоснабжением уже давно. На Казгидромет кивать? У них там 50 на 50 как всегда - или сбудутся их прогнозы, или нет. Потом может за миллиарды у России воду покупать, как делает ЗКО?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6172
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 17:47
#4
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Цитата:
рихард:
Если бы уже в феврале


После ликвидации последствии паводков, я думаю: - Президент ОБЯЗАН и ДОЛЖЕН назначить прокурорское расследование - потому что сам паводок - это только цветочки; ягодки в виде последствий ( стоимость ущерба имущества, скота, жилья, бизнеса, автодорог как местных, так и республиканских, РЕПУТАЦИОННЫЙ ущерб- как транзитной страны; стоимость ВОССТАНОВЛЕНИЯ всего этого и многое чего) - гораздо весомее и ответственней.

Если всё это просто СПУСТИТЬ на тормоза, как пожары в Аманкарагае и свалить многомиллиардный ущерб на несчастного тракториста и директора участка - то грош цена новому и самое главное СПРАВЕДЛИВОМУ казахстану.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6833
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 08.04.24 - 21:25
#5
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Любопытно узнать, актуально ли недавний призыв экономить воду,ведь проверяющие органы следом за призывом пошли кошмарить автомойки на предмет наличия счётчиков и автономного хранения воды отдельно от питьевой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37532
Re: "Осень побила рекорд 1965 года": климатолог...
Отправлено: 09.04.24 - 08:52
#6
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Начинается, оправдания себя, а не своего преступного бездействия.
Это как там сейчас говорят, для ватников и баранов так пишут, потому что сойдёт?
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