Повлияло ли изменение климата на возникновение половодья в регионах Казахстана, рассказала корреспонденту Tengrinews.kz климатолог, начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра "Казгидромет" Турсын Тиллакарим.

Фото пресс-службы Акорды

По словам Турсын Тиллакарим, прошлогодняя осень побила рекорд по влажности и избытку осадков 1965 года.

"Осенью почва была хорошо увлажнена. В целом осень 2023-го была рекордно влажной, количество осадков превысило норму на 40 миллиметров. То есть осень 2023 года - самая влажная с 1941 года, предыдущий рекорд был установлен в 1965 году, но прошлогодняя осень побила этот рекорд. На всей территории Казахстана осень 2023 года была влажной, кроме южной части, выпало много осадков - 149 процентов от нормы, это рекордное количество осадков за сезон на территории Казахстана. Норма составляет 79 миллиметров за осень, а прошлой осенью выпало 119 миллиметров", - сообщила климатолог.

Спикер утверждает, что норма осадков в зимнее время - 63,3 миллиметра. Декабрьская норма - 24,4 миллиметра, а выпало 38 миллиметров. В январе избыток осадков составил 120 процентов от нормы. В феврале количество выпавших осадков превысило норму более чем на 200 процентов.

"В январе на большей части территории наблюдался избыток осадков, в особенности в западной, северной, восточной частях страны. В феврале опять-таки наблюдались осадки выше нормы в Атырауской, Актюбинской областях. Осень была теплой, осадки выпадали в основном в виде дождя. Обычно в конце ноября осадки выпадают уже в виде снега, но в этом году в ноябре-декабре они выпадали в виде жидких осадков. Потом наступила зима, что привело к образованию ледяных корок на поверхности почвы. На эти корки выпал снег. С декабря по март они копились. Затем, когда температура поднялась за ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова. Поскольку почва была переувлажненной и не впитывала в себя влагу, начались паводки", - утверждает климатолог.

Турсын Тиллакарим считает, что одна из причин паводков - климатические условия. Изменение климата повлияло на температуру осенью, которая в прошлом году была экстремально теплой на территории Казахстана. Более того, по словам спикера, температура воздуха будет повышаться с каждым годом, но приведет ли это к половодью и паводкам в будущем, будет зависеть от количества осадков.

"Климат оказал влияние на паводки. Он меняется с каждым годом. Согласно прогнозам мировых научных центров, климат будет меняться дальше, есть прогнозы до 2030, 2050 годов. Температура будет повышаться. Есть четкая тенденция по осадкам, в целом осадки будут увеличиваться в годовом разрезе до 10 процентов. При этом повышение будет ожидаться в весенний сезон, а в осенний и летний, наоборот, понижение. Если осенью осадков будет мало, то почва уже будет не такой увлажненной. Во всем мире очень тяжело спрогнозировать даже сезонную погоду", - сообщила Турсын Тиллакарим.

Она утверждает, что "Казгидромет" предупреждал о ЧС государственные органы согласно регламенту еще в феврале.

"Согласно регламенту мы оповещаем первого февраля все государственные органы. А первого марта выпускаются точные прогнозы, какие объемы половодья ожидаются. Затем уже выпускаются недельные прогнозы на три дня и ведется мониторинг", - резюмировала Турсын Тиллакарим.

Отметим, ноябрь 2023 года, по данным синоптиков, стал самым жарким в истории Казахстана.