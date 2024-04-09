Отправлено: - 08:48

организация субботников, чтобы собрать весь мусор, затем его обеззараживание и вывоз на полигоны ТБО.

Цитата:Что это такое, организация субботников?Это надеюсь будет как то оплачиваться или людей посчитают за скот, и в добровольно принудительном порядке выведут убирать мусор?