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≡ Питьевая вода безопасна, но лучше все-таки кипятить — совет от санслужбы в дни паводка в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48949
Питьевая вода безопасна, но лучше все-таки кипятить — совет от санслужбы в дни паводка в Костанайской области
Отправлено: 09.04.24 - 08:48
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Организации, подающие воду в централизованные сети, увеличили дозы коагулянтов, используемых для ее очистки, и ведут гиперхлорирование. По оценке санитарных врачей, водопроводная вода на сегодня в эпидемическом отношении безопасна.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37532
Re: Питьевая вода безопасна, но лучше все-таки кипятить — совет...
Отправлено: 09.04.24 - 08:48
#1
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Цитата:
организация субботников, чтобы собрать весь мусор, затем его обеззараживание и вывоз на полигоны ТБО.

Что это такое, организация субботников?
Это надеюсь будет как то оплачиваться или людей посчитают за скот, и в добровольно принудительном порядке выведут убирать мусор?
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