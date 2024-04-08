Организации, подающие воду в централизованные сети, увеличили дозы коагулянтов, используемых для ее очистки, и ведут гиперхлорирование. По оценке санитарных врачей, водопроводная вода на сегодня в эпидемическом отношении безопасна.

Подъема уровня кишечных инфекций по Костанайской области не зафиксировано. Пробы воды - а их с начала паводка в городах и районах, подвергшихся подтоплению, взято более 300, показывают, что бактериальные показатели в них не превышают нормы. Тем не менее санитарные врачи советуют кипятить до окончания паводка не только водопроводную воду, но и ту, что вы пропускаете через кувшинные фильтры, набираете в водоматах. Исключение — бутилированная вода.

- Нельзя употреблять подмоченные талыми водами продукты, - сказала сегодня, 8 апреля, на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Зауре ЕЛЬШИБАЕВА, - естественно, населению надо соблюдать правила личной гигиены.

Какую ещё работу, кроме контроля качества воды, проводит и будет проводить санитарная служба в связи с паводком?

- По затопленным поселкам, - сказала спикер, - совместно с Национальным центром экспертизы проводится подготовка к комплексу необходимых дезинфекционных мероприятий. Они будут проведены после схода воды и стабилизации ситуации.

Там, где в Костанайской области были затоплены свалки, скотомогильники, после паводка будут взяты пробы воды, почвы, растительности. То, что талые воды и вышедшие из берегов реки топят сейчас и места высокого эпидемического риска, жители обсуждают в соцсетях постоянно.

- По скотомогильникам, сибироязвенным захоронениям, которые возможно затоплены, могу сказать, что отбор проб в тех местах можно будет произвести, когда уйдет вода, - сказала заместитель руководителя ДСЭК, - чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли проводить противоэпидемические дезинфекционные мероприятия совместно с ветеринарной службой и местными исполнительными органами.

Журналисты спрашивали также о том, будут ли проводиться дезинфекционные мероприятия, например, на дачах, которых вдоль русла Тобола и Аята затоплено много, а на садовых участках там были надворные туалеты, запасы удобрений и протравителей, навоз.

- Дезинфекция будет проводиться на основе договоров с Центром экспертизы, - пояснила Зауре Ельшибаева, - в первую очередь, это вопрос к местным исполнительным органам, договора будут заключаться с акиматами. Ну и в добровольном порядке, конечно, люди могут это делать.

Что касается берегов рек, на которые вода вынесла массу разного мусора, то после паводка порядок действий, по словам санитарного врача, должен быть таким: организация субботников, чтобы собрать весь мусор, затем его обеззараживание и вывоз на полигоны ТБО.

Фото Галины КАТКОВОЙ