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≡ "Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как наказали акима за ошибки при закупке спортплощадки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48945
"Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как наказали акима за ошибки при закупке спортплощадки в Костанайской области
Отправлено: 08.04.24 - 17:51
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- За три года, что я аким, было много госзакупок и всегда они проходили по букве закона, - сказал Жарасбай Мусабаев. - Вы сами понимаете, деньги нам выделили в конце августа. Сроки поджимали. А у нас в Архангельском никогда не было детской площадки.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
19
Re: "Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как...
Отправлено: 08.04.24 - 17:51
#1
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Такое впечатление, что этот совет занят только сельскими акимами...)))))
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
19
Re: "Надеялся, что смогу обрадовать детей" - Как...
Отправлено: 08.04.24 - 18:06
#2
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То есть сельского акима сначала привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму в 1,3 млн. тенге, то есть по факту уже всё - наказали. Не слабо причём наказали, но по закону.

И ровно за это же самое нарушение решили, не останавливаясь на достигнутом, наказать повторно, но в другом порядке? Не мало ли? Может снова, не останавливаясь на достигнутом, покарать его ещё и уголовно? Как говорится, Бог троицу любит...)))))
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