Дисциплинарное дело акима Архангельского сельского округа Жарасбая МУСАБАЕВА рассмотрели на заседании совета по этике 5 апреля.

Как сообщил прокурор Денисовской районной прокуратуры Арман ЕСИМГАЛИ, его ведомство изучило бюджетные заявки сельского акимата и выявила 7 договоров на разные услуги, заключенные в один день с одной и той же фирмой.

- Нам показалось это немного странным и мы провели встречную проверку, - пояснил Есимгали. - Было установлено: хоть договоры заключали на разные услуги, все они относились к одному объекту - спортивной площадке в селе Архангельское. Срок по данной закупке составлял 15 календарных дней, договор был заключен 1 октября 2023 года. Акт выполненых работ подписали 16 октября и в начале ноября работы были оплачены. Наша проверка проводилась в конце ноября. И тогда спортплощадка не была достроена. По словам акима сельского округа, он оплатил работы, так как ТОО и раньше работало в селе, а аким ему доверял.

В прокуратуру предоставили гарантийное письмо, что уже готовые по бумагам и оплаченные работы завершат до декабря 2023 года. По словам прокурора, в итоге спортивную площадку достроили. Тем не менее, акима Жарасбая Мусабаева оштрафовали на 1,3 млн тенге, который он уже оплатил, а его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Есимгали отметил, что аким нарушил порядок проведения госзакупок, так как отказался от открытого конкурса и заключил договор путем "из одного источника".

- За три года, что я аким, было много госзакупок и всегда они проходили по букве закона, - сказал Жарасбай Мусабаев. - Вы сами понимаете, деньги нам выделили в конце августа. Сроки поджимали. А у нас в Архангельском никогда не было детской площадки. Только поле заброшенное. Поэтому я надеялся, что смогу обрадовать детей. В Талдыколе построили площадку, и дети из Архангельского спрашивали, когда до них очередь дойдет. Я говорил, что постараюсь. Написал бюджетную заявку акиму района. Когда пришли деньги, мы провели сход местного сообщества, все обсудили. Было три предложения, мы остановились на одном, который укладывался в сумму в 10 млн тенге. При составлении договора я думал о риске, что деньги мы не успеем освоить. Конец года. Подрядчик обещал все сделать за 15 дней. Был такой разговор. но из-за дождей сроки затянулись. На момент проверки 60% было сделано. Оставалось повесить планшеты, боковые сетки, ворота поставить и 4 опоры уличного освещения.

Отвечая на вопросы членов совета, аким сказал, что "чувствует свою вину". Мусабаев посчитал, что если бы госзакупка не состоялась, он все равно получил бы дисциплинарное наказание. Поэтому решил сделать площадку в 2023 году. Тем более, что в 2024-м пришлось бы заново составлять бюджетную заявку.

Совет единогласно проголосовал за рекомендацию акиму района - вынести в отношении Жарасбая Мусабаева предупреждение о неполном служебном соответствии за незаконное содействие предпринимательской деятельности.

Фото Георгия ГОВОРОВА