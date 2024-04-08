Re: Сброс воды из Каратомарского водохранилища снижается. Приток...

Отправлено: - 14:28

Тобол течёт толщей воды в 10 метров глубиной и 150 метров шириной. Какой толк от этих мотомп?! У самых лучших из них производительность 2000 м3/час или 0,055м3/секунду, а воду из водохранилища сбрасывают 3300 м3/секунду (!), т.е. в 60000 раз больше. Чтобы был какой-то эффект нужно хотя бы 5000 таких труб и помп...