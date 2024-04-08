На территории области подтопленными остаются 275 частных домов в Костанайском, Карасуском, Федоровском, Б. Майлина районах и Костанае, сообщили в областном оперативном штабе.

Сброс воды из Каратомарского водохранилища уменьшился до 2900 куб. м/с (было 3000 куб. м/с), также отмечается снижение притока до 2625 куб. м/с (по сравнению с предыдущим показателем 2800 куб. м/с).

"В связи с повышением уровня воды в р.Тобол и угрозе подтопления населенных пунктов большое внимание в прошедшие выходные было уделено г. Костанай и Костанайскому району. Обеспечен комплекс мер: подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары, откачка воды, засыпка инертным материалом и мн. др. От разлива реки подвергся подтоплению ТРЦ «Апельсин», администрация была заблаговременно предупреждена, товарно-материальные ценности заблаговременно эвакуированы", - отмечается в сообщении.

Всего по области задействовано 2709 отрудников МЧС, МВД, МИО, МО и других организаций, 443 единицы техники, 144 единицы мотопомп, 29 единиц плавательных средств и 3 единицы воздушного судна.

За период паводка откачано около 774 822 тыс. куб. м воды. Уложено более 74 299 тыс. мешков. Отсыпано инертных материалов: 7265 тонн.

Спасено и эвакуировано 8878 человек, в том числе 11 человек с ограниченными возможностями и 1765 детей. В пунктах временного размещения находятся 464 человека, из них 123 детей.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в Федоровском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Аулиекольском, Б. Майлина районах и в Костанае.

В результате проведенных работ и мероприятий жители района Б. Майлина смогли вернуться в свои дома.

В регионе функционируют 135 эвакопунктов, где предоставляют временное размещение, питание, медицинскую помощь и необходимые материальные ресурсы для тех, кто пострадал в результате наводнения.

Волонтеры и неравнодушные граждане оказывают значительную помощь, работая практически круглосуточно в противопаводковых мероприятиях. Также волонтеры обеспечивают горячим питанием и чаем дежурных сотрудников коммунальных служб, государственных и правоохранительных органов.



Фото областного штаба