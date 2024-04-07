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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=927&storyid=28696 а также запретить проектирование и строительство дорог без систем водоотведенияИсточник:

Цитата:все дороги и проектируются и строятся с учетом мероприятий по водоотведению. контролировать нужно как это делается. а когда акимат ссыт отхватить за неосвоение бюджета никакого контроля быть не может.так же, с запада можно брать и действительно что-то полезное а не только "защиту-кошечек-собачек", а именно во-первых существование вообще электронной топографической карты города, района и т.д., а во-вторых обеспечить её актуальность и главное доступность. чтобы любой проектирующий строительство или строящийся мог открыть актуальную карту и вести строительство с учетом информации о всем городе, а не только о "...у нас граница работ вот до туда дальше мы съемку не делали и куда там дальше вода пойдет не знаем и нас не касается" (это на минуточку прямое цитирование представителей проектных организаций). а после проведения топосъемки по окончании строительства геодезист мог оперативно внести изменения в карту, вызванные соответствующей стройкой, обеспечивая тем самым актуальность карты.не исключаю что карта города до сих пор на бумажном (бумажном, карл!!) носителе, и для получения доступа к ней нужно получение пропуска-допуска-разрешения ещё и строго по времени, потому что это же не....я гос.учреждение.