НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Город не поплыл. А мог бы...»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48939
«Город не поплыл. А мог бы...»
Отправлено: 07.04.24 - 00:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В противопаводковой борьбе акимат областного центра в начале недели позволил себе на короткое время перевести дыхание. Только для того, чтобы подвести промежуточные итоги и констатировать: пока подтоплений меньше, чем можно было ожидать с учетом количества осенне-зимних осадков. Пока, потому что до сих пор противостояли преимущественно талым водам: с полей, с засыпанных снегом дачных улиц, так и не почищенных полностью проулков и городских дворов.
Читать статью

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
584
Re: «Город не поплыл. А мог бы...»
Отправлено: 07.04.24 - 00:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно статья состарилась за пару дней о_О
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
535
Re: «Город не поплыл. А мог бы...»
Отправлено: 07.04.24 - 07:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а также запретить проектирование и строительство дорог без систем водоотведения

Источник:

все дороги и проектируются и строятся с учетом мероприятий по водоотведению. контролировать нужно как это делается. а когда акимат ссыт отхватить за неосвоение бюджета никакого контроля быть не может.
так же, с запада можно брать и действительно что-то полезное а не только "защиту-кошечек-собачек", а именно во-первых существование вообще электронной топографической карты города, района и т.д., а во-вторых обеспечить её актуальность и главное доступность. чтобы любой проектирующий строительство или строящийся мог открыть актуальную карту и вести строительство с учетом информации о всем городе, а не только о "...у нас граница работ вот до туда дальше мы съемку не делали и куда там дальше вода пойдет не знаем и нас не касается" (это на минуточку прямое цитирование представителей проектных организаций). а после проведения топосъемки по окончании строительства геодезист мог оперативно внести изменения в карту, вызванные соответствующей стройкой, обеспечивая тем самым актуальность карты.
не исключаю что карта города до сих пор на бумажном (бумажном, карл!!) носителе, и для получения доступа к ней нужно получение пропуска-допуска-разрешения ещё и строго по времени, потому что это же не....я гос.учреждение.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
391
Re: «Город не поплыл. А мог бы...»
Отправлено: 08.04.24 - 12:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Лайк!!! За комент....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: vofkakst, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS