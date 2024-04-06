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≡ Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48937
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 06.04.24 - 20:25
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Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают на пределе мощностей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20633
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 10:30
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В россмй прорвало три водохранилища! россиские раздолбай разворовали средства на укрепление дамб расплата..98 посёлков под воду ушли..теперь наверное украинцев обвинят в этом..


специально пост процитировал.
чтобы все увидели и оценили автора..
напомню-тема ветки-паводок в Костанае.

[Исправлено: alex_60, 07.04.2024 - 13:37]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1086
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 15:09
#16
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Глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской области в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1782
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 15:32
#17
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Цитата:
alex_60:
специально пост процитировал. чтобы все увидели и оценили автора.. напомню-тема ветки-паводок в Костанае.

А причиноследственную связь не улавливаешь? Или от этой мысли тебя коробит? Кстати вчера в Орске ещё одну дамбу прорвало на реке Урал и топит город..НПЗ остановили, в посёлке Никель срочная эвакуация жителей..и эта вода идёт к нам!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.04.2024 - 21:32]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1782
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 15:36
#18
Комментарий удален модератором.
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
224
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 17:36
#19
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так вода в курган и идёт с казахстанских степей в тобол и дальше в курган.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1782
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 20:10
#20
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Вчера в Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС. Вся вода опять идёт к нам!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1279
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 20:54
#21
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к редакциям два вопроса:
1
какого черта нет онлайна по обстановке?
2
удалите боярышницу паникершу
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2138
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 21:31
#22
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Цитата:
electro:
какого черта нет онлайна по обстановке?

Вся информация оперативная на наших страницах в Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь, читайте.
Ситуация меняется быстро. Поэтому сообщаем там. А на сайте делаем обобщающую статью.
Вопросы задавайте в соответствующей ветке. И лучше без грубости.
Цитата:
electro:
удалите боярышницу паникершу

Если вы считаете, что были нарушения правил, присылайте мне ссылки в л/с.

Здесь далее отклонение\я от тесы будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1279
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 21:37
#23
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37519
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 07.04.24 - 22:21
#24
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Цитата:
electro:
какого черта нет онлайна по обстановке?

У них всегда лучшее онлайн, в телеге и инсте.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
269
Re: Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к...
Отправлено: 07.04.24 - 22:52
#25
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Видел людей в защитных костюмах. Седня около 8 вечера подъехали к Медеу на двух больших черных джипах. Водилы, как в лучших степных традициях подорвались с мест, открывать двери. Большие люди надо полагать. Оно и понятно, как без них, вокруг большой событий происходит.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1086
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 00:30
#26
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1086
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 00:42
#27
Комментарий проходит проверку.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14392
Паводок в Костанае и Костанайском районе: что известно к этому часу
Отправлено: 08.04.24 - 04:09
#28
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Не в коем случаи нельзя удалять. Боярошник. Мы должны знать. Че люди думают.
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