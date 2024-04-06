Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...

Отправлено: - 00:08

Премия это поощрение

Поощрение за выполненный труд

За выполнение плана итд



А выплата к наурызу,дню республики,дню независимости,новому году, дню рыболова, дню взятия Бастилии, ко дню рождения заслуженной артистки СССР...это не премия это ничем не мотивированная ВЫПЛАТА денежных средств!

Просто так к празднику



В 2022 году на госслужбе ввели факторо балльную (вроде так называется) шкалу поощрения

Оценки кароче

По которым чиновники оцениваются и в конце квартала им выдается поощрение

Вот это премия

Тоесть давайте проговорим:



Чиновники сейчас получают премию по оценке своего труда (справедливо)

При этом не ОТМЕНЕНЫ премии к праздникам оставшиеся практика на госслужбе с советских времён



Тоесть если раньше чиновники просто премии к праздникам получали то теперь получают премию ещё и сверху )))



Офигенные рационализаторы блин



Буквально сейчас у нас повторили старый советский анекдот



-Иван Иваныч почему ваш отдел не приходит за зарплатой?

-а что тут ещё и зарплату платят???