Законность выделения премий чиновникам проанализировали в управлении контроля в сфере государственной службы. Результаты анализа 5 апреля обсуждали на заседании совета по этике в департаменте по делам госслужбы. Главный специалист управления Асем ТУРЕБЕКОВА рассказала о выявленных нарушениях:

- Анализировали соблюдение прав госслужащих при их премировании в 4-м квартале 2023 года и 1-м квартале 2024, - доложила Туребекова. - В конце прошлого года премировали 1976 чиновников, а в начале этого года премии получили 1075 госслужащих. В нарушение правил в аппарате акима Владимировского с/о Костанайского района премию (около 140 000 тенге - "НГ") получила госслужащая, которая была на испытательном сроке. Это привело к незаконному премированию и нерациональному использованию бюджетных средств.

Туребекова отметила, что были и случаи, когда чиновникам "необоснованно отказывали в выплате премий".

- В апарате акима Тобыла в Костанайском районе двое госслужащих не получили единовременное денежное вознаграждение ко Дню республики, - сообщила Туребекова, - в отделе экономики и финансов Денисовского района еще два человека не получили премии в честь Дня Независимости и Дня социального работника, а в отделе занятости и соцпрограмм акимата Костаная 1 госслужащий не примирован в честь Дня Республики. Им было отказано в премии, так как они якобы проработали в госоргане менее месяца. Хотя на момент подписания приказа они проработали уже больше одного месяца. Необоснованный отказ в стимулировании служащего противоречит основным принципам госслужбы и нарушает их гарантии на социальную защиту. Указанные факты могут повлечь за собой дестабилизацию морально-психологического климата в коллективе, деловых и доброжелательных отношениях с коллегами.

По словам Асем Туребековой, в акиматах не спешат вводить данные о выписанных премиях в автоматизированную систему Е-кызмет. А где-то не указывают суммы и основания для премий. В совете по этике пообещали "направить рекомендации для исправления ситуации".

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