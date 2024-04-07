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≡ «Зелёное солнце» - Выставка костанайской художницы Нины Олексюк открылась в областной библиотеке им. Толстого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48935
«Зелёное солнце» - Выставка костанайской художницы Нины Олексюк открылась в областной библиотеке им. Толстого
Отправлено: 07.04.24 - 20:49
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Нине Олексюк, несомненно, подвластны все жанры, но основное направление её деятельности, как художницы, это иллюстрации. Причем предпочтение она отдаёт детской литературе. От её рисунков веет настоящим, живым теплом.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1084
Re: «Зелёное солнце» - Выставка костанайской художницы Нины...
Отправлено: 07.04.24 - 20:49
#1
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- Первый человек, который доверил мне проиллюстировать свою книгу, это Александра Ильинична Суслова, - говорит художница. - Благодаря этому я стала заниматься детской иллюстраицей.

....имя знакомое А.И.Суслова где то встречал....может кто знает?
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