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≡ "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48933
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
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- В аппарате акима Тобыла Костанайского района двое госслужащих не получили единовременное денежное вознаграждение ко Дню республики, - сообщила Асем Туребекова. - Выплаты не получили еще двое госслужащих в Денисовском районе.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
154
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:08
#1
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Попадая в статус Госслужащих люди теряют лицо и забывают о том, зачем они пришли на госслужбу. Кормушка всех не прокормит - мелким чинушам придется присесть... на нары..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6165
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:23
#2
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Какие премии, какие доп.оплаты- какие ВАШИ деньги, откуда они у вас- вы НИЧЕГО не производите, вы сидите на шее у утопающего народа, который в данный момент теряет своё имущество и свои дома заработанные честным и кропотливым трудом: - это их деньги вы делите в такой неподходящий момент: - у гос.служащих должен быть сейчас один лозунг: "...райком закрыт- все ушли на фронт..."

Господин Аксакалов:- выгоните всех своих подчинённых, на помощь к волонтёрам - пусть наполняют мешки с песком; таскают их на насыпи; женщины пусть готовят обеды волонтёрам.
Пусть не сидят в тёплых и сухих кабинетах:- пусть будут с народом.

[Исправлено: ACROS, 07.04.2024 - 00:54]
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
154
"Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему необоснованно выписывал премии в акиматах в Костанайской области?
Отправлено: 06.04.24 - 23:39
#3
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Полностью и целиком согласен... госслужба - это прежде всего забота и помощь народу Казахстана, а не просиживание штанов во всех Госорганах!

[Исправлено: Неравнодушный гражданин, 07.04.2024 - 00:40]
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
92
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 06.04.24 - 23:58
#4
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Нехилые такие премии ко ВСЕМ государственным и ведомственным праздникам..не удивлюсь если существует и 13 зарплата. Пришёл такой мелкий клерк на гос.службу и через месяц "ударного" труда подавай премию! Поверьте, это не зависть..я лично своё отслужил, но на фоне тотального обнищания основной массы населения- это просто безнравственно. У нас почему такая высокая средняя заплата (из анекдота)-один ест мясо, другой только -капусту, а в среднем -оба едят голубцы!
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
570
Re: "Нарушает их гарантии на соцзащиту" - Кто и почему...
Отправлено: 07.04.24 - 07:49
#5
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да акиматам эти рекомендации какого то управления контроля как слону дробина. Это управление кстати тоже относится к госслужбе, поэтому особо пуп рвать не будут. Оттого и выводы докладчика мягкие, обтекаемые. С одной стороны надо показать свою работу, а с другой как то и сподвижников не обидеть. Поэтому в итоге не конкретные меры обозначены и конкретные фамилии, а просто рекомендации. К которым могут прислушаться, а могут и нет, что обычно и делают.
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