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≡ О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48932
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 06:54
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Как сообщили журналистам в оперативном противопаводковом штабе Костаная, за последние 2 дня на два водохранилища поступило около 1 млрд кубометров. Такого объема, по наблюдениям специалистов не наблюдалось с 1980 года.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
13
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 18:03
#15
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Цитата:
Мишаня:
Раздолбайство - это Каратомарское водохранилище.


Каратомарское было заполнено до позавчерашних суток на 55%. На половину. И более того, там уже несколько дней и так сбрасывали по 500 кубиков в секунду. Сколько лет в Рудном проблема была обмеления реки и водохранилища. Как заполнилось на 90%, и стали сбрасывать просто транзитом излишки - примерно на столько же, сколько поступает. Сколько надо - оставили, остальное вниз по течению принимают пусть. Не надо было прямо вдоль реки разрешать строительство. А так всё нормально, ничего сверхъестественного просто не видно.

А в Орске, кстати, из-за чего дамбу смыло? Не из-за того, что стали скидывать через плотину с реки Урал излишки? Там не просто дамба, вернее, это да, просто дамба, но там также есть выше по течению и плотина. Это я к тому, что там якобы у них нечего контролировать. Лично видел, есть там чем контролировать реки в том районе. А в Гайском районе недалеко от Орска у них там вообще в 60 км на реки Урал от этой дамбы даже целая мощная ГЭС есть (Ириклинская), не только плотины там вверх по течению.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1081
Re: О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная...
Отправлено: 06.04.24 - 18:31
#16
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Цитата:
ACROS:
Выходит Кумара и его коллег, зря квалифицировали как - профнепригодного, якобы "..неполное служебное соответствие...", или Президент и себе и Премьеру алиби готовит?


.....незнаю ACROS кто там профпригоден или непригоден я не специалист в этой области но результат на литцо,я только бывший комсомолец с профтехническим образованием,здесь люди с высокими образованиями да и не с одним,вот пускай они решают,здесь пользователей больше интересует что у соседей творится а не у нас....
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1295
О реальной угрозе затопления прибрежных территорий Костаная сообщили власти
Отправлено: 06.04.24 - 23:26
#17
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Цитата:
EvilWizard:
целая мощная ГЭС есть (Ириклинская), не только плотины там вверх по течению.

Все в кучу. Дамба не имеет водопропуска, регуляции водосброса нет. Дамба имеет проектную мощность/предел.
Ириклинкая ГРЭС мощная, 2.4ГВт, ГЭС - нет. Там три гидроагрегата на 20 МВт пикового сброса.
Но речь не о том. Прогноз должен быть. И он был за 7 дней ДО сегодняшних событий. Да, транзит идет по Аяту. Но у нас что, нет связи? Есть! Но нет гидрологов в Казахстане. Увы! Сейчас сброс 3300, Кургану капец через дня три. Да и Кустанаю будет не сладко.
На все воля Всевышнего!

[Исправлено: Мишаня, 06.04.2024 - 23:27]
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