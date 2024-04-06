Как сообщили журналистам 5 апреля в оперативном противопаводковом штабе Костаная, в связи со сбросом большого количества воды с Каратомарского водохранилища паводковая ситуация ухудшается.

СО "Садовод" 5 апреля с высоты птичьего полета

- В этом году по прогнозам «Казгидромета» в самые крупные Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища должно было поступить за весь весенний период от 450 до 700 млн кубометров воды, при среднегодовой норме - 413 млн, - отмечают в ведомстве. - Однако, за последние 2 дня на два водохранилища поступило около 1 млрд кубометров. Такого объема воды, по наблюдениям специалистов не наблюдалось с 1980 года.

5 апреля. СО "Садовод", Костанай

В настоящее время, в связи с критическим наполнением Каратомарского водохранилища, сброс излишек с 10 кубометров воды в секунду доведен до 1,5 тысяч кубометров.



В связи с этими обстоятельствами возникла реальная угроза подтопления прибрежных территорий города, а именно: СО «Дорожник», «Садовод», «Мичуринец» и района «Колесных рядов».



Как сообщают в оперштабе, жителям данных территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости.



Вам будут предоставлены автобусы, которые доставят в пункты приема эвакуированных, где будут организованы условия для ночлега и питание.



На территории города подготовлены следующие пункты для эвакуации населения: общежития Академии МВД РК, Костанайских колледжей: индустриально-педагогического, автотранспорта, сферы обслуживания и строительного колледжа, профилакторий «Дружба», спортзалы ШЛ №2, ОСШ №14, гимназии им. С. Мауленова, ОШ №19, ОШ №20, физико-математического лицея.



-Уважаемые костанайцы! При проведении эвакуации просим не поддаваться панике, выполнять все законные требования сотрудников правоохранительных органов и ЧС, - сообщают в оперштабе Костаная.



При благоприятных условиях в оставленных жителями жилых массивах, сотрудниками правоохранительных органов будет осуществляться патрулирование.



В случае необходимости обращаться по телефону «112» либо 109.

Фото предоставлено ОО "Надежда Плюс kst"