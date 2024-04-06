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Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48930
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20624
Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти
Отправлено: 06.04.24 - 09:56
сегодня народу на набережной в центре
наверное будет не протолкнутся.
хотя вроде ее закрыли, как большой мост.
надо сьездить ,посмотреть.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 10:58]
наверное будет не протолкнутся.
хотя вроде ее закрыли, как большой мост.
надо сьездить ,посмотреть.
[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 10:58]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1778
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:35
В российском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды. Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы. Теперь эта вода идёт к нам...Мой родственники звонили и сообщили о том какой ужас твориться и власти ноль внимания...
Вот где настоящее раздолбайство! Или же это диверсия...
Вот где настоящее раздолбайство! Или же это диверсия...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6156
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:48
Цитата://завезено около 2 тонн песка.//
Судя по грузоподьёмности или "Газоном" (Газ-51) завезли или на трофейном "Студебеккере", наверное.
Судя по грузоподьёмности или "Газоном" (Газ-51) завезли или на трофейном "Студебеккере", наверное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6156
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 11:51
Цитата:
Фотки скиньте, для нас , для деревенских: - как бы для истории, когда ещё такое будет.Потом сидя у костра, скажите, своим правнукам: - "...да было, время, не то что...."
alex_60:
надо сьездить ,посмотреть.
надо сьездить ,посмотреть.
Фотки скиньте, для нас , для деревенских: - как бы для истории, когда ещё такое будет.Потом сидя у костра, скажите, своим правнукам: - "...да было, время, не то что...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6824
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 12:08
Вместе с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и прибывшим в Костанай министром по ЧС Чингизом Ариновым
Вот было бы забавно, если навстречу высокому начальству вышли группа товарищей и попросили построить колесо обозрение.
Вот было бы забавно, если навстречу высокому начальству вышли группа товарищей и попросили построить колесо обозрение.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37514
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 13:20
Люди негодуют, нечего снять как в Актобе на сотовый.
Никто не ожидал, что тут будет так мало топить!
Эх блин..
Никто не ожидал, что тут будет так мало топить!
Эх блин..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37514
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 13:24
На пару несчастных домиков , которые топят, у нас до тысячи зевак с телефонами хорошего разрешения, о, посмотрите как круто, мы тоже как и все..
И снимают как обезьян в зоопарке..
И снимают как обезьян в зоопарке..
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 15:26
Цитата:
Акрос, до двоешников так не дойдет. Их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ткнуть мордой в их ошибки
ACROS:
Судя по грузоподьёмности
Судя по грузоподьёмности
Акрос, до двоешников так не дойдет. Их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ткнуть мордой в их ошибки
Re: Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные...
Отправлено: 06.04.24 - 18:42
ради ржаки:
2куба песка хватит мне, чтобы сделать стяжку на половине квартиры
2куба песка хватит мне, чтобы сделать стяжку на половине квартиры
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