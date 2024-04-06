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Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе местные власти

Андрей СКИБА

6 апреля 2024, 09:48 |  Происшествия

Такое решение приняли сегодня, 6 апреля, акимы города и района  в связи со сложившейся гидрологической обстановкой.

- Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды на реках. Проводятся берегоукрепительные работы, откачка и отвод талых вод, - сообщают власти.

- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня во время брифинга возле старой набережной Тобола в областном центре. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты.  Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!

Марат Жундубаев также отметил, что на Гагаринской плотине сегодня ночью работало около 40 единиц техники, завезено около 2 тонн песка. Сегодня в районе обеда или ближе к вечеру ждут еще больший приход воды.

Аким Костаная просит граждан живущих в зонах подтопления эвакуироваться заблаговременно.
 
Корреспондент "НГ спросил акима, нужна ли сейчас какая-то помощь в подготовке к паводку от жителей города.

- Все желающие (совершеннолетние) могут обращаться в Костанайский оперативный противопаводковый штаб, - отметил Жундубаев. - Помощь может понадобится и вечером, и ночью.

Как пояснили "НГ" в  пресс-службе акима Костаная, желающие помочь могут обратиться в оперштаб (синий вагончик с надписью "Штаб") по ул. Пионерская в мкрн Колесные ряды.Также можно позвонить в оперштаб по номеру 109.

В областном оперштабе также добавили, что можно также обращаться в волонтерские организации области.Номера телефонов той или иной организации обычно можно найти в Интернете или же в их аккаунте в соцсетях.
 
Как сообщили сегодня журналистам в Костанайском областном штабе, на 08:00 6 апреля сброс воды с увеличен до 2640 куб.м./с, приэтом приток составляет 3361 куб.м./с. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%.

- Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости, - напоминают в областном оперативном штабе.
 
 
Вместе с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и прибывшим в Костанай министром по ЧС Чингизом Ариновым они осмотрели территорию набережной, как защищен Теннисный центр.
 
Фото Олега ПАКА