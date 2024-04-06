Такое решение приняли сегодня, 6 апреля, акимы города и района в связи со сложившейся гидрологической обстановкой.

- Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды на реках. Проводятся берегоукрепительные работы, откачка и отвод талых вод, - сообщают власти.

- Не надо ждать, пока вода придет во дворы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня во время брифинга возле старой набережной Тобола в областном центре. - Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше (а может еще больше)!

Марат Жундубаев также отметил, что на Гагаринской плотине сегодня ночью работало около 40 единиц техники, завезено около 2 тонн песка. Сегодня в районе обеда или ближе к вечеру ждут еще больший приход воды.